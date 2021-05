Antonio: “He estado veinte años metido en la droga y llevo siete meses sin consumir, gracias a Momentos”

Buenas noches, Antonio. Estabas esperando en el coche, ¿verdad?

Buenas noches, Luis. Yo solamente quería darte las gracias por tu programa.

Gracias.

Por el tema de los tóxicos. Yo he estado mucho tiempo metido.

¿Y ya no?

Llevo ya siete u ocho meses.

Muy bien. ¿Sin nada?

Sin nada. He estado veinte años metido en la droga.

¿Veinte años? ¿Qué es lo que te ha ayudado, Antonio?

Me ha ayudado mucho escucharte a ti y a las personas que participan en el programa. Sobre todo una a la que vi muy hundida. Yo estaba exactamente igual. Quería darte las gracias por tu programa, porque ayuda mucho. Y decirle a la gente que pida ayuda y se lo diga a la familia. Los psicólogos ayudan mucho. Yo estoy con psicólogos.

¿Qué edad tienes?

45 años.

Te queremos felicitar. Has sido muy valiente, Antonio. Siete meses sin consumir, eres muy valiente.

No son siete meses, va a ser toda la vida. Me ha ayudado mucho tu programa. Cuando tomaba esas cosas, por la noche no podía dormir y te escuchaba. Ahora ya puedo dormir y no te escucho tanto.

Haces vida normal.

Afortunadamente por un lado y desgraciadamente por otro.

Es mejor así para ti, que puedas dormir por la noche, y aunque no nos escuches tú estés bien.

Sí, yo estoy muy bien, en un porcentaje muy elevado gracias a ti y a tu programa, porque esas noches malas que yo pasaba te escuchaba. Te escuchaba a ti y escuchaba a la gente, y me sentía identificado, con los mismos problemas. El motivo de mi llamada es darte las gracias a ti y decirle a la gente que busque su punto de apoyo, ese paso adelante de decírselo a tu compañera, a tu padre, a tu madre: “Tengo este problema.” Solamente es decirlo. La gente que te rodea sabe que tienes un problema, porque se da cuenta, y lo tienes que decir: “Me voy a hundir y la única salida es que tú me ayudes.” Y a partir de ahí ya está, solucionado. Muchas gracias por todo.

Gracias a ti, Antonio. Espero poder escucharte alguna vez. Te mando un abrazo para ti.

Buenas noches.

