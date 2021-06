Ana: “Abandoné a mis hijos y los dejé con su padre”

Hace cinco meses conocí a un chico. Yo estaba casada, tengo tres hijos. Le conocí y me enamoré de él. Lo dejé todo, dejé a mi marido, abandoné a mis hijos y dejé mi casa. Él me dijo: “Ven conmigo, vamos a vivir juntos”, y al poquito tiempo nos fuimos a vivir juntos.

¿Pero abandonaste a tus hijos?

A mis hijos los abandoné, los dejé con su padre.

Con tu exmarido.

Sí, porque ahora mi exmarido es una persona que está muy respaldada por su familia, tiene mucho dinero... Entonces yo sabía que él podía darles muchas más cosas que yo a nuestros hijos.

¿Qué edad tienen tus hijos?

Tienen cuatro, tres y dos años. Y me fui a vivir con esta persona, y todo me está saliendo muy mal.

Con esta persona con la que estás, de la que tú te enamoraste.

Sí.

Es una persona mucho mayor que yo, tiene diez años más.

¿Tú qué edad tienes?

24 años.

¿Por qué te está saliendo mal?

Me lo está haciendo pasar muy mal. Por ejemplo esta noche. Yo tengo a mis hijos ahora quince días de vacaciones, y él tiene una niña de seis años. Y ahora mismo tengo a los cuatro niños durmiendo y él no se molesta. Me ha llamado a las diez menos cuarto de la noche. Le he preguntado dónde estaba y me ha dicho que tomando algo, que a las once iría a casa. Todavía le estoy esperando, le llamo, se ríe, va borracho... Le estoy llamando, suplicándole que por favor venga a casa, que no me haga esto, que por qué me está haciendo esto, y lo peor de toda la situación es que es la primera vez en cuatro años que me enamoro. Y es el hombre de mi vida porque he estado veinticuatro años pensando en él. Yo cerraba los ojos...

Y te imaginabas un hombre así, que se fuese de fiesta, que viniera a casa borracho, que se riera de ti... ¿Te imaginabas un hombre así?

No.

¿Entonces cómo te lo imaginabas?

Físicamente era él.

Físicamente sí, pero sólo el físico.

Sí, sólo el físico.

¿Y te conformas con el físico, Ana?

No, pero es que estoy enamorada. Porque al día siguiente viene y me pide disculpas, me dice “lo siento”, y yo...

Estás enamorada de un hombre que se va de casa, que puede estar con otra mujer ahora mismo... ¿Estás enamorada de un hombre así?

Sí, y yo aguantando aquí a su hija, dándole la cena, duchándola, cambiándola...

¿Esto es enamoramiento?

No lo sé.

No te ofendas por lo que te voy a decir. Yo te pregunto: ¿Esto es enamoramiento o trastorno mental?

No lo sé.

Un hombre que está de fiesta, que es la quinta vez que lo hace, que puede estar con otra mujer, que se ríe de ti, que además te saca el dinero como quiere, y que te lo va a volver a hacer, porque tú sabes que esto lo va a volver a hacer... Pregunto: ¿Enamorada de qué? ¿De un físico? Tú estabas casada; tienes tres hijos, uno de cuatro, otro de tres y otro de dos, que están ahora con el padre, con tu exmarido; hace cinco meses dejaste a tu marido y a tus hijos por venir con este hombre... ¿Tu marido te trataba así?

No.

¿Se iba de fiesta?

No.

¿Se reía de ti?

No.

¿Te sacaba la pasta?

No.

¿Entonces? ¿Estás enamorada?

Sí, la verdad es que sí.

¿Y vas a seguir con él, Ana?

No lo creo.

¿No sales corriendo?

Me lo ha dicho él.

¿Te ha dicho que salgas corriendo?

Sí, me ha dicho que cuando una persona llora tanto, hay que salir corriendo. Y me estoy tirando piedras sobre mi tejado.

¿Y por qué no sales corriendo?

Porque no puedo.

¿Tu familia lo sabe?

No.

¿Tus padres no lo saben?

No.

¿Hablas con ellos?

No.

¿Por qué?

Porque no quiero dar problemas a mi familia.

¿Lo intuyen tus padres?

No, porque si tú lo vieras a él nunca te lo imaginarías. Es una persona muy educada, muy tranquila... Jamás te imaginarías que una persona pueda ser así en casa.

Pero contigo lo está siendo.

Sí, conmigo sí lo está siendo.

Lo fue con su mujer, lo está siendo contigo, y va a continuar haciendo así contigo.

MOMENTOS CON LUIS RODRÍGUEZ

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Cope Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, de la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

“Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.800.000 seguidores en Facebook.com/momentosluisrodriguez, así como más de 23.000.000 descargas de podcasts de las llamadas en la plataforma Ivoox.com/momentosconluisrodriguez.

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32 o bien contar tu historia escribiendo a luisrodriguez@momentos.fm.