Yolanda: “¿Por qué atraigo a hombres bebedores?”

“Cuando yo tenía ocho años mis padres se separaron. Tuve una infancia buena, porque ellos económicamente estaban bien, pero a raíz de la separación empezaron los problemas. Como mi madre siempre me educó con valores cristianos, todo lo que me iba viniendo lo iba superando bastante bien.

“En mi adolescencia me enamoré de un chico con el que tuve dos hijos. Conviví con él durante doce años. Yo era muy jovencita, le conocí a los diecisiete años. Con mi primera pareja empecé a ver cómo era un bebedor.

“Sufrí malos tratos físicos y psicológicos. El alcohol es una droga bastante seria y dura. Me vi en la calle con dos hijos, con lo puesto, pero tuve la suerte de encontrar personas que me ayudaron. Miles y miles de gracias no serán suficientes para agradecer a todas esas personas. Con todo mi corazón lo digo, no hay palabras para agradecerlo.

“Encontré trabajo, pero con dos niños lo poco que cobraba era insuficiente. Entonces conocí a un señor que estaba dispuesto a ayudarme, con la mala suerte de que era otro alcohólico. Pero éste no pegaba, era un maltratador psicológico retorcido total. Llegué a comprenderle y a perdonarle, y hoy día puedo decir que no le tengo odio ni rencor en mi corazón.

“Los alcohólicos y maltratadores no nacen haciendo el mal, ni queriendo pegar, ni queriendo beber. Son taras que van adquiriendo”, dice Yolanda.

Luis Rodríguez le responde: “Tú eres muy comprensiva y perdonadora. Dices que los alcohólicos no pegan queriendo ni tampoco beben queriendo. Ellos pegan por maldad. La maldad es un principio activo que se apodera de las personas. Las personas que se entregan a la maldad se autodestruyen, destruyen a los que están a su alrededor, se hacen daño a sí mismos, pegan a los demás, beben para autodestruirse, no quieren dejar de beber... Y lo hacen voluntariamente. Esta es la verdad. No los justifiques ni los disculpes. No tienen ninguna tara, son personas como tú, como yo y como todo el mundo. Pegan porque quieren pegar, beben porque quieren beber, se autodestruyen porque quieren autodestruirse y destruyen a todos los demás porque quieren hacerlo. Hay ayudas para dejar de beber. El que sigue bebiendo es porque quiere seguir bebiendo. Punto.

“No los disculpes. En el momento en que tú dices que cuando pegan y beben no lo hacen queriendo, ya los estás justificando. Quien necesita principalmente ayuda es quien está al lado de un maltratador o de un bebedor, porque son las víctimas. El maltratador lo que necesita es corrección. La ayuda la necesita la víctima. Ellos no son víctimas, son verdugos.

“En un partido de fútbol, si uno de los que participan pega una patada a un contrario, el árbitro le expulsa. El árbitro no dice que necesita ayuda. El que pega la patada necesita un correctivo. La tarjeta roja no es una ayuda, es un correctivo. Eso es lo que necesita un bebedor o uno que pega.”

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Cope Barcelona para todo el mundo.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32