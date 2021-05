Yolanda pide matrimonio a su pareja en antena

Yolanda ha llamado al programa Momentos porque quiere grabar un mensaje para su pareja. Nos deja su nombre y su número de teléfono fuera de antena. Antes de llamar a Estello, Luis le dice que la más grande canción de amor que se ha compuesto se llama precisamente Yolanda. Le ponemos Yolanda, de Pablo Milanés.

“Yolanda, eternamente Yolanda... Esto te lo habrá cantado alguna vez Estello”, le dice Luis.

“Sí”, responde Yolanda, y añade que ambos están muy enamorados y que ya llevan ocho años de relación. Los dos son oyentes del programa, pero ha sido ella la que ha tenido la idea de llamarnos. En este momento Yolanda se encuentra en el Bierzo y Estello está en Barcelona.

Grabamos el mensaje. Esto es lo que dice Yolanda: “Aunque estemos un poco lejos, te amo. Gracias por estar a mi lado y no dejarme, y de mostrarme tu amor cada día. Te amo y te necesito a mi lado. ¿Quieres casarte conmigo?”

Nos dice Yolanda que esto ya se lo había dicho anteriormente, pero mirándose cara a cara. Interviene Estello. A la pregunta de Luis de si les apetece casarse, ambos responden afirmativamente. Yolanda y Estello se declaran su amor mutuamente en antena.

Luis les pregunta cuándo van a planificar la boda. Estello responde que ya está casi planificada. Será en un pueblo de Girona, de donde es Estello.

Luis le pide a Estello que grabe su compromiso con Yolanda, respondiendo con un sí resolutivo. Este es el mensaje de Estello: “Yoli, quiero decirte que tú eres el bálsamo de mi vida, el frescor de la mañana que me alegras. Te amo. En esta vida en la que vivimos ahora, con tanta polémica en el mundo, me doy cuenta que hay que ser menos materialista y apostar más por el amor. El amor es algo que no tiene precio, es lo que te llena más en la vida, es algo que te da fuerzas para seguir viviendo. Paso del materialismo y rindo mi vida, mis sentimientos y todo mi ser hacia ti, porque tú eres lo único y lo más valioso que hay en este planeta. Te amo, Yoli, y sí, quiero casarme contigo.”

