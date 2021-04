Vanesa: “Me he quedado sin pareja y sin amigos. Me siento sola”

“Hace cuatro meses rompí una relación de noviazgo de cinco años. Formábamos parte de un grupo de amigos y me fui del grupo. Ahora me siento sola”, nos cuenta Vanesa.

“Me he quedado descolocada, el sentimiento de desarraigo es horrible, las referencias que he tenido durante estos cinco años se han roto. Todo esto me ha marcado mucho.

“Podría llevarlo peor. La verdad es que me sorprendo de mí misma, pero estas noches en las que me desvelo son fatales. Ya he asumido que he perdido a mis amigos, mis relaciones, mi novio...”

“¿Tienes nuevos amigos, Vanesa?”, le pregunta Luis Rodríguez.

“Tengo conocidos, pero no es lo mismo”, responde Vanesa.

“¿Quién dejó a quién?”, le pregunta Luis.

“Él me dejó a mí”, responde Vanesa.

“Eso duele más todavía”, le dice Luis.

“No le dejé yo porque no tuve la suficiente valentía. La relación no avanzaba. El haberlo dejado ha sido lo mejor. Lo he visto así desde siempre, pero no tenía el valor para dar el paso”, confiesa Vanesa.

“¿Te queda el ánimo de construir nuevas amistades?”, pregunta Luis.

“Sí, el ánimo lo tengo, pero no acabo de encontrar mi sitio. No tengo feeling con nadie, no conecto con nadie”, responde Vanesa.

“Todos crecemos interiormente como personas. A tus amigos de antes les conociste cuando tenías dieciséis años. La Vanesa de ahora es diferente. Conectar con personas con las que sentir feeling, reconozco que no es muy fácil. Pero tú eres una persona abierta, y a una persona como tú no le va a costar”, le dice Luis.

Vanesa explica que estudia 3º de Psicología en la Universidad, donde tiene un grupito, pero encuentra que son gente muy diferente a ella.

“¿Las personas que estudian Psicología, en un porcentaje elevado, lo hacen porque quieren entenderse a sí mismas?”, pregunta Luis.

“Sí”, responde Vanesa, “pero no se consigue.”

“¿No encuentras respuestas a las preguntas que tenías?”, sigue preguntando Luis.

“No”, responde Vanesa. “La teórica está muy clara. Lo malo es la práctica.”

“¿Tú tienes ventaja sobre todos los demás? Precisamente porque tú estudias el comportamiento humano, se supone que tú te sabes comunicar mejor, puedes conocer mejor a los demás...”, observa Luis.

“Quizás eso sea un problema y no una ventaja”, responde Vanesa. “Quizás nos volvemos demasiado observadores, críticos, desconfiados... Seleccionamos más. Ya no sólo por estudiar Psicología. Después de lo que me ha pasado me he vuelto muy desconfiada.”

“¿Te cuesta abrirte a los demás?”, pregunta Luis.

“No es que me cueste abrirme. Quizás si encontrara a las personas indicadas... pero no las encuentro”, dice Vanesa.

“Pero sabes que hay personas como tú”, le responde Luis.

“Ahora me mata la incertidumbre. Todo el mundo me dice que ya llegará, pero es que yo soy muy impaciente”, reconoce Vanesa.

“Cuando estamos hablando de amigos, de soledad, de conectar con otras personas, de feeling, ¿en el fondo estamos hablando de la pareja? El vacío que tienes, ¿es de amigos o de pareja?”, pregunta Luis.

“De los dos, pero más de amigos”, responde Vanesa.

“¿Más de amigos porque tú crees que de los amigos saldrá la pareja?”, sigue preguntando Luis.

“No, para nada”, contesta Vanesa. “Después de una ruptura los amigos son fundamentales, y yo he tenido que superar esta ruptura sin amigos.”

“¿Las heridas de la ruptura las tienes curadas?”, pregunta Luis.

“No”, contesta Vanesa.

“Tú que eres psicóloga, ¿cuánto tiempo tardan en curarse?”, pregunta Luis.

“Nadie lo sabe. Depende de cada persona”, responde Vanesa.

“¿Quieres preguntar algo, Vanesa? Vas a ser psicóloga dentro de poco; supongo que tú sabes preguntar bien. ¿Sabes que preguntar bien es muy difícil? Es más difícil preguntar que responder”, dice Luis.

“Mi problema fundamental es encontrar a gente con la que conecte. No conozco a nadie con quien tenga la seguridad de contarle mis cosas y que me escuche. ¿Puedes darme una solución para esto?”, pregunta Vanesa.

“A veces, cuando a nosotros nos han hecho daño, vamos con la barrera puesta para que no nos hagan más daño, y nos cuesta mucho abrirnos. Y a personas como tú, que ya te han hecho daño y te cuesta mucho abrirte, que te cuesta mucho contar cosas de ti, que no te gusta que te conozcan porque eres vulnerable... a lo mejor estás muy cerrada y te cuesta mucho encontrar amigos. Pero en la vida real, si tú te abrieras a otras personas, quizás en la Universidad, yo creo que sí encontrarías personas con las que sentirías feeling, con las que podrías conectar. Yo creo que en principio el mecanismo es el mismo”, concluye Luis.

