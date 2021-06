“Tengo quince años. Mis padres no aceptan que salga con un chico, que sea su novia”

Llamaba para contarte mi historia de amor que me está pasando últimamente.

¿Es la tuya? ¿Tu historia?

Sí, mi historia.

¡Qué bonito! Pues yo te escucho. ¿Qué edad tienes?

Quince años.

¿Quince años?

Sí, quince años. He conocido en el colegio a un amigo. Con el tiempo empezamos a salir. Hemos estado saliendo durante tres meses. Por problemas que él tuvo en el pasado mis padres no aceptaron que me viera con él. Yo pienso que nos hemos enamorado, pero por la oposición de mis padres no podemos continuar con la relación que teníamos. Antes de que me conociera estaba con otra chica. Yo sentí que se estaba enamorando de mí. Entonces se lo comenté a mis padres. Mis padres no aceptaron que él saliera conmigo, que fuera su novia. Por eso han decidido que no le vea, ni le hable, ni que me llame.

¿Y tú hablas con tus padres a menudo?

Sí, se lo he comentado a mis padres, pero ellos se oponen, no quieren.

¿Pero la razón por la que se oponen es lo que tú me has contado?

Sí, porque tuvo relaciones con otra muchacha.

¿Quieres decir que estuvo enamorado de otra muchacha?

No, quiero decir que mantenían relaciones sexuales.

Yo creo que tienes que sentirte feliz por una cosa. ¿Sabes por qué? Por tener un padre y una madre que se preocupan de ti. ¿Sabes que hay muchos padres y madres que no se preocupan de los hijos? Cuando un padre o una madre te pone límites, te está diciendo que te quiere. Y tú eres afortunada, tienes un padre que se preocupa por ti. Valóralo.

