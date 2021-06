“Tengo diecisiete años y consumo drogas: un gramo y medio al día. Soy muy joven y me estoy arruinando la vida”

He llamado porque me ha dicho mi padre que llamara, porque tengo bastantes problemas, pero no sé exactamente dónde estoy llamando.

¿No conoces este programa?

Más o menos.

¿Pero te lo ha explicado tu padre? El programa se llama Momentos, estamos en COPE y estás en antena ahora mismo.

¿Qué edad tienes, Z...?

Yo tengo diecisiete años.

¿Qué te pasa, Z...?

Tengo bastantes problemas en mi casa. Mi padre me quiere mucho, pero no encuentro el apoyo que necesito. Mi madre nunca ha estado a mi lado.

¿Por qué nunca ha estado a tu lado?

Porque mi madre tenía problemas con el alcohol y con las drogas.

¿Con las drogas también? ¿Qué consumía?

Cocaína.

¿Vives con ella?

Hace tres años que no vivo con ella, porque decidí irme a vivir con mi padre. Pero yo a mi padre apenas le conocía, porque siempre ha estado trabajando. Yo no sabía nada de él, sólo sabía que era mi padre y que traía el dinero a mi casa. Nunca he tenido confianza con él, pero llegó un momento en el que yo a mi madre no la aguantaba más. Cuando yo era pequeña, ella me pegaba, pero me hice grande, y de tanto aguantarle todo, se las devolvía: yo también pegaba a mi madre. Aunque me sintiera mal, no me quedaba otra que pegarle, porque era ella o yo.

O sea, que eran peleas de verdad.

Sí, eran peleas de verdad. Han venido muchas veces los mossos. A mi madre se la han llevado en ambulancia muchas veces. Eso ha pesado mucho en mi vida, porque era la única referente que yo tenía. Cuando ya no podía aguantar más decidí irme a vivir con mi padre.

¿Qué edad tenías entonces?

Tenía catorce años. Al principio era todo súper feliz, porque mi padre me daba de comer, me llevaba al cole, se preocupaba por mí... Pero me ponía muchas normas, y como estaba acostumbrada a hacer lo que yo quería...

¿En casa de tu madre?

Claro. Yo con mi madre no iba al cole, porque ella no me decía nada. Hacía campana, siempre estaba expulsada, empecé a fumar porros y siempre me iba con gente mayor que yo. A los doce años yo me iba con gente de dieciséis y diecisiete. Nunca me he ido con gente de mi edad, porque para mí lo han tenido todo en la vida, no saben lo que es querer algo y no tenerlo. Han sido gente de papi y de mami, que lo han tenido todo sin esforzarse en nada. Pues ahora ha llegado un momento en que estoy con mi padre. Hace un año que salí del centro de menores, pero estaba ahí porque pegué a mi padre y trataba muy mal a mi abuela. Y han sido los únicos que han estado ahí para sacarme de casa de mi madre, porque si no yo sería ahora igual que ella. Me siento fatal conmigo misma porque ahora tengo muchas deudas, me estoy metiendo muchísima droga... Lo que nunca he querido ser es lo que estoy siendo ahora. Nunca he querido seguir los pasos de mi madre y ahora soy igual que ella. Lo paso fatal. Hoy al llegar a casa le he dicho a mi padre que me estoy metiendo muchísima droga y que me siento fatal.

¿Qué le has dicho a tu padre?

Que tengo muchas deudas.

¿Por la droga?

Sí, y que me da dinero y lo primero que hago es gastármelo en eso, y me siento mal porque soy muy agresiva con él. Hace un año estuve en el centro de menores por haberle pegado, y yo salí del centro porque quería salir y quererle, valorarle y darle las gracias por todo lo que ha hecho por mí. Pero ahora estoy otra vez cambiando con él.

¿Cuánto consumes ahora?

Casi todos los días. Soy muy joven y me estoy arruinando la vida.

¿Todos los días cuánto consumes?

Un gramo o un gramo y medio. Pero no yo sola, sino con más gente.

Pero esto es mucho dinero. ¿Cómo lo conseguís?

Me junto con gente que ya trabaja y mi padre me da 20 euros cada fin de semana. Con lo que consigo y con lo que consiguen los demás, pillamos.

¿Quieres dejarlo?

Claro.

Por eso has llamado.

Sí, porque justamente hoy me he enfadado con dos amigos a los que tengo muchísimo aprecio, pero ya he decidido que es la última fiesta que me pego. Y porque yo quiero cambiar. Me he vuelto a apuntar a la ESO, porque hacía dos años que no estudiaba nada, y me he propuesto aprobar. He suspendido gimnasia porque me ahogo, no tengo resistencia para correr ni para nada, e informática, porque no me gustan los ordenadores. He suspendido dos, pero estoy súper contenta porque ya no voy a volver a consumir.

Lo tienes claro entonces.

Lo tengo súper claro, porque pienso que en realidad puedo.

Esta noche nos has llamado y veo que lo tienes muy claro, porque antes del programa ya habías llamado aquí y has dicho: “Lo quiero dejar.”

Sí, porque me siento fatal conmigo misma.

¿Puedes buscar un papel, Z...? Te voy a dar el número de teléfono donde tienes que llamar a las nueve de la mañana.

Ya está, dime.

Porque tú quieres ingresar en un centro, ¿verdad?

Ya he estado en un centro de menores.

Pero este es un centro diferente. Tú quieres dejar esto, ¿verdad?

Sí, lo quiero dejar.

¿Te gustaría ingresar en un centro? Pero muy distinto a donde tú has estado.

Es que me da mucho miedo.

¿Por qué?

Porque me da mucho miedo alejarme de todo. Ya he sufrido mucho.

Pero el miedo debería dártelo el consumir, porque cuando tú consumes, en realidad no sabes lo que estás consumiendo. ¿Tú qué haces con la coca? ¿La esnifas?

Sí.

Tú no sabes lo que estás esnifando. Tú sabes que te puedes quedar en una de estas fiestas. ¿Sabes que hay personas que por consumir cocaína desarrollan enfermedades mentales que son incurables, como por ejemplo la esquizofrenia? ¿Eso no te da miedo? Eso te debería dar miedo, consumir coca y quedarte atrapada por una enfermedad como esta. Hay personas que consumen coca y luego enferman mentalmente con el trastorno bipolar. Eso te debería dar pánico, pero irte a un centro a curarte no, porque te vas a encontrar con personas que, como tú, quisieron salir de todo esto y han salido, y están allí esperándote para ayudarte. Lo que yo te estoy recomendando es algo bueno para ti, Z...

Muchas gracias, Luis.

Un saludo para ti.

Más tarde Z... decidió marcharse al centro para curarse y nos escribió: “Luis, soy Z... No sé si te acuerdas de mí después de tantísima gente a la que has ayudado. Quiero darte las gracias por la oportunidad que me diste ese día en el que me encontraba en aquel pozo sin fondo y tú fuiste el que me dio una esperanza en mi angustia y desesperación.”

