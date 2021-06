Sole: “Voy a intentar suicidarme por tercera vez”

Tengo 41 años. Hace veinte años me casé y tengo un niño de 14 años, pero está enfermo porque nació con un problema cerebral. Hace catorce años que sigo viviendo con mi marido sin tener ninguna relación. Él duerme en una habitación y yo en otra.

¿Cuál es la razón por la que dormís separados?

Primero fue porque él ronca mucho, el niño está muy enfermo y nos aconsejaron que tuviera mucha tranquilidad para poder dormir. Ese fue el motivo. A los seis años mi padre cogió una leucemia y hace un año y medio mi madre se quedó tetrapléjica. Actualmente los dos están en una residencia. Yo me ocupé de mis padres durante dos años. He estado un año sin salir de un hospital para nada. Vivía allí, era mi casa. Yo he cuidado de los dos y de mi hijo. Desde que mi padre cayó enfermo cambió todo, porque él era mi apoyo moral. Nos tuvimos que trasladar de casa. Me costó mucho separarme de ellos. Desde que mis padres están en una residencia ha sido terrible. He intentado suicidarme dos veces, y voy camino de la tercera.

¿Por qué vas camino de la tercera? ¿Por todo lo que me has contado? ¿Estás pensando en serio suicidarte?

Sí, lo tengo claro.

¿Y cuándo piensas hacerlo?

No lo sé.

Habrás pensado en alguna fecha. ¿La última vez cuándo fue?

Hace un año, cuando pasó todo esto de mis padres y yo no podía salir adelante.

Y tu hijo sigue estando mal...

Sí.

Las ideas de volver a suicidarte otra vez, ¿desde cuándo las tienes?

Desde hace tiempo.

¿Cómo lo intentaste hacer las otras dos veces?

Con pastillas.

¿Y ahora también lo piensas hacer con pastillas?

No.

¿Cómo lo piensas hacer?

Tirándome por la ventana. Creo que es la mejor salida.

Tú crees que es la mejor salida...

Sí, para mi situación sí. No te digo que sea hoy o mañana, no lo sé. Llevo desde hace un año, desde que mis padres se fueron. Digo que se fueron porque están bastante lejos de aquí. Sólo los he visto una vez. En cualquier momento llaman y me dan una mala noticia. Ellos saben que yo sufro mucho.

En este momento en tu vida está tu hijo de 14 años, que está enfermo, pero puede tener relación con los demás. O sea, que habla contigo. Él es consciente. ¿Va al colegio?

Sí, pero a un colegio especial.

Va a un colegio especial, pero es una persona que se relaciona con los demás, que sabe cómo se llama, sabe cómo te llamas tú, sabe que tú eres su madre... ¿Y quién más hay en tu vida? Tu marido que está en casa...

En el último año a mi marido le he denunciado tres veces.

¿Por qué le has denunciado?

Por malos tratos.

¿De qué forma te maltrata?

Psicológica, me ha pegado...

¿Te ha pegado?

Sí. Desde hace un año sólo salgo para ir al psicólogo. Estoy en una habitación de dos metros por uno y medio, porque él no me permite salir.

¡Cómo que no te permite salir! ¿De una habitación de dos metros por uno y medio? ¿Tú estás ahí recluida?

Sí, y le he quitado el teléfono para llamarte. Llevo un año sin saldo. Cuando vea que he llamado no sé qué va a pasar.

¿Un año sin saldo? Y no puedes llamar...

A nadie.

¿Y tú esto lo has denunciado?

Sí, lo hacen los vecinos cuando oyen que me pega o me maltrata psicológicamente.

Cuando tú le has denunciado, ¿ha intervenido el juez o la policía?

Sí, pero él me ha amenazado con que si digo algo me mata.

¿Y él sale de casa? ¿Trabaja fuera de casa?

Sí, no hablo muy alto porque se va a levantar ahora y se marchará.

Y cuando él se marcha, ¿tú no puedes salir tampoco de casa o te cierra la puerta?

Cierra la puerta con llave.

¿La de la habitación o la de casa?

La de casa.

¿Tu hijo de 14 años está en casa?

Sí.

¿Y él puede salir y entrar o tampoco?

Sí, él tiene llave.

Porque si tú salieras de casa, ¿qué haría?

No dejarme entrar. Me he tirado mucho tiempo por la calle.

¿Qué profesión tiene tu marido?

Trabaja en una fábrica, pero hace seis años que no me da un duro.

¿Tienes teléfono fijo en casa?

No. ¡Si no tengo ni comida! Llevo una semana sin comer. El niño come en el colegio, pero sólo come eso.

Hace muchos años llamó una chica aquí al programa y me contó una historia que jamás la voy a olvidar. Fue una historia que me marcó. Cuando ella tenía 14 años, su madre tenía depresión y una noche oyó un ruido extraño en casa, se levantó, ¿y sabes lo que vio? Vio cómo su madre se lanzaba desde la ventana de casa. Era un cuarto piso. Se mató. La niña de 14 años corrió escaleras abajo. Era de noche, y cuando llegó abajo se echó sobre su madre. ¿Tú sabes cómo lloraba esta chica? Me conmovió. Estaba destrozada. Cuando ella me llamó tenía más de 20 años. Hacía años que había pasado esto, pero, ¿sabes cómo estaba la hija? El ver a su madre tirarse por la ventana, el saber que su madre se había suicidado y que ella no pudo hacer nada, le destrozó la vida.

Te lo cuento porque si alguna vez haces esto vas a destrozar la vida de tu hijo. Ya la tiene destrozada, pero es que se la vas a acabar de destrozar. Y tú no eres una mala madre, Sole.

No, pero esto no es vida.

Esto no es vida, claro que no. ¿Sabes una cosa? Tu historia me impresiona y no te voy a dejar sola. Te quiero ayudar. ¿Tú me lo permites?

Sí.

Pero te vamos a ayudar de verdad.

¿En qué sentido?

Pues que no vamos a permitir que te dejen encerrada en una habitación de un metro y medio por dos, y que este hombre te maltrate de esta manera. Tú en una ocasión llamaste a otro programa de radio, ¿verdad que sí?

Sí.

Y contaste que estabas con tu hijo tirada en un cajero.

Sí.

Me lo acaba de contar un oyente fuera de antena. Contaste exactamente lo mismo, lo que quiere decir que esta historia es verdadera.

Sí, Luis.

¿Por qué estabas tirada en un cajero en aquella ocasión?

Porque no podía pagar la casa y nos tuvimos que ir.

¿Él también estaba tirado en el cajero o estabas tú sola con tu hijo?

Estaba yo sola con mi hijo porque él nos dejó. Al final nos dejó volver con él.

Te vamos a ayudar, pero tienes que comprometerte a algo. Si confías un poquito en mí, quiero que te comprometas a dejarte ayudar. ¿Te vas a dejar ayudar? Te voy a ayudar con inteligencia, ¿de acuerdo?

Sí.

¿Tú quieres que te ayude?

Sí.

Pues nos vamos a despedir aquí ahora, pero vamos a seguir hablando en otro momento.

