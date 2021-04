Rubén: “Gracias a Momentos, hubo un antes y un después en mi vida”

“El motivo de mi llamada esta noche es compartir mi testimonio personal, lo que ha significado Momentos en mi vida. Lo que voy a contar es para todas aquellas personas que están jugando con las drogas, ya sea chico, chica, hombre o mujer. Lo que voy a decir es la realidad.

“Empezaré contando mi historia. Tan sólo tenía veinte años, tenía mi grupo de amigos. Me gustaba hacer deporte, llevaba una vida bastante sana, me gustaba ir al gimnasio, me gustaba ir a nadar, me gustaba correr... La única pega que tenía era que mis amigos empezaron a descubrir lo que son las drogas. Empezaron por los porros a diario; por pastillas, tripis, rayas, los fines de semana; empezaron a haber peleas, bandas, problemas con la policía... y no me sentía a gusto con el grupo.

“Tenía tan sólo veinte años, no sabía qué hacer y me di cuenta de que no iba por el buen camino. Y decidí dejar pasar unas semanas. Muchas veces estaba solo, no tenía a nadie, porque mis amigos y amigas estaban en aquel entorno que yo no quería. Y una noche me sentí muy triste, conecté la radio y escuché tu programa, Momentos. No sé si fue el destino o la casualidad.

“Quedé maravillado con tu programa, con las historias que contaba la gente, los problemas cotidianos... y sentí que tenía que llamar. Y lo tenía que hacer ya, porque era muy impulsivo. Lo hice y empecé a entablar una conversación contigo. No sabía qué hacer, necesitaba motivación para no ir con aquella gente que consumía drogas habitualmente, porque había dejado un paréntesis para no ir con ellos.

“Conecté contigo, Luis, hablé contigo, conecté con más audiencia todavía... Personas que tenían problemas me aconsejaban, que es lo máximo que tiene este programa, y me daban fuerzas para no seguir con aquella gente que iba conmigo. Quedé maravillado esa noche hablando contigo. Y decidí coger el tren, me presenté en tu programa y te conocí, porque necesitaba conocer a esa persona que me había estado hablando a través de la radio. Como una fantasía, no me lo llegué a creer del todo. Ahí es cuando realmente me di cuenta de que tenía que dar un giro a mi vida: mejor solo que mal acompañado.

“Y aunque aquella llamada no ha cumplido la mayoría de edad, pues hace diecisiete años de aquella llamada, ese chaval de veinte años se mira al espejo y soy yo”, es la experiencia personal de Rubén.

Luis Rodríguez recuerda: “Me escribiste una carta muy bonita que publiqué en Facebook y que muchísimas personas respondieron, se alegraron y te felicitaron. Con esta carta emocionaste a muchos. ¡Qué bonita historia!”

“Total”, responde Rubén, “pero todavía no he llegado al fondo de la noticia. Diecisiete años después, un día decido investigar cómo están mis antiguos amigos. Veo sus perfiles en las redes sociales. Te puedo decir que muchos de ellos tienen los ojos como idos, piel porosa, cuerpos que dan pena, y aparentan más años de lo normal. A uno de ellos lo encontraron muerto en su coche por una sobredosis de droga.

“No te puedes ni imaginar, Luis, las veces que me he preguntado yo qué hubiera sido de mí, con tan sólo veinte años recién cumplidos, si hace diecisiete años, aquella noche fría de invierno, no te hubiera llamado a Momentos, si hubiera continuado con el grupo y hubiera probado los porros, las rayas, los tripis... todo eso. ¿Qué hubiera pasado? Quizás hubiera sido yo el que habrían encontrado en el coche, muerto”, concluye Rubén.

“Rubén, la verdad es que yo nunca te he olvidado”, le dice Luis. “Recuerdo aquellas conversaciones, tu visita... Recuerdo que cuando dejaste el grupo comenzaste a ir con tu padre a pescar. Siempre que he recordado tu conversación me he alegrado mucho, y me alegra mucho saber de ti. Tu testimonio es muy valioso y nos anima a todos escucharte.”

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Cope Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, de la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

“Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.800.000 seguidores en Facebook, así como más de 22.700.000 descargas de podcasts de las llamadas en la plataforma iVoox.com.

