Rocío: “Llamo para agradecerte, porque aunque tú no lo sepas, durante todo un año has sido un gran compañero”

Rocío, ¿cómo estás?

Estoy tranquila.

Gracias por llamar, Rocío.

De nada, gracias a ti. Llamo para agradecerte, porque aunque tú no lo sepas, durante todo un año has sido un gran compañero.

¿De veras?

Sí.

Muchas gracias por dejarme escuchar tu voz.

Luego me tuve que ir unos meses fuera y no cogía la emisora, y te echaba mucho de menos. Y ahora he vuelto.

¿Dónde estuviste?

He pasado un año muy duro, había perdido todo lo que tenía y me quedaron mi pijama, mi cama, mi sofá y la radio, y tú me ayudaste mucho.

¿Perdiste todo?

Sí.

Te quedó el pijama, la cama y la radio.

Sí, y las pastillas.

¿Durante un año has estado escuchando el programa?

Sí, me has ayudado mucho.

¿De verdad?

Sí.

¿Qué edad tienes, Rocío?

21 años. Como de día dormía tampoco hablaba con nadie.

¿Y he sido tu amigo entonces?

Sí.

Rocío, ¿fue tu año complicado?

Sí, inexistente.

¿Pero todo ha pasado ya?

Poco a poco. Ahora tengo que adaptarme a lo que hay.

¿Has recuperado todo lo que tenías o parte?

No, no he recuperado nada.

Entonces tienes la Universidad, tienes una cama, la radio, un amigo...

Y recuperarme a mí.

Y te has recuperado tú.

Sí. Poquito a poco me toca acostumbrarme. Son rachas que pueden venir.

Te voy a decir una cosa, Rocío. Si solamente Momentos te hubiese ayudado a ti, ya hubiese valido la pena todo lo que hemos hecho.

Muchas noches de esas pensaba llamar, pero no podía coordinarme ni lo que podía decir.

¿Pero tan mal has estado, Rocío?

Sí, bastante.

¿Y debido a qué?

Sufro un trastorno de personalidad que yo no sabía lo que era, ni los médicos, hasta que he dado con un buen profesional.

Y te ayudó.

Sí, me ha ayudado bastante. Hay un refrán que dice mi padre: “Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana.” Aquí ha pasado igual.

¿El amor saltó por la ventana?

Al amor le dije que por favor saliera por la ventana y se fuera.

Y se fue.

Sí, claro.

Entonces no era un amor sólido. Si se marchó, es que no te valoró.

Cuando se coge la excusa fácil de que no eres capaz, y de que es tu carácter y son tus arrebatos, siempre es muy fácil soslayar tus propios defectos. Me he dado cuenta de eso y de muchas cosas. Estoy teniendo un aprendizaje bastante importante respecto a mí y a los que creía que estaban a mi alrededor.

Estás creciendo entonces.

Sí, creo que sí.

Estás dando pasos importantes.

Sí, atando mis cabos. Que supieras que...

Que estás ahí.

No, que estás tú, Luis, ahí.

Gracias, pero no te quiero perder, Rocío.

Muchas gracias.

Ya sé que ahora no nos podrás escuchar todos los días, pero si algún día, por alguna razón, tú no puedes dormir y estás ahí, salúdanos, Rocío. Estás emocionada, yo lo entiendo. Yo también, tu llamada me hace mucha ilusión.

Es que tu voz me transmitía calma.

No te voy a olvidar, Rocío.

Ni yo a ti.

Hasta muy pronto, Rocío.

MOMENTOS CON LUIS RODRÍGUEZ

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

