Raquel: "Maté a mi propio hijo”

“Tengo 23 años y tengo mucha fobia, mucha ansiedad, miedo a salir a la calle, me da miedo la vida...” Raquel nos cuenta que está así desde hace dos semanas. “No puedo dormir por las noches, no puedo ir a trabajar, no me apetece salir con mis amigos... Estoy encerrada en mi mundo, en mi habitación... Nadie me comprende”, sigue diciéndonos Raquel.

“Hace un año lo dejé con mi pareja, me quedé embarazada y aborté. Fui al médico y me recetó antidepresivos porque le dije que para mí la vida no tenía sentido, que no merecía la pena seguir aquí en este mundo.

“Siempre he tenido ganas de trabajar y ganas de vivir. Me he sentido triste pero he sacado fuerzas de donde no las tenía, pero en estos momentos no las tengo.

“Le he hecho daño a la persona que más quiero, que es mi madre, la estoy haciendo sufrir mucho. No quiero que me vea así, pero no puedo evitarlo.

“Muchas cosas me pasan por la cabeza, tengo mucho miedo a vivir y también tengo mucho miedo a la muerte.”

Luis Rodríguez le pregunta: “¿Por qué te separaste de tu pareja?” “Porque me dejó tirada cuando más lo necesitaba”, responde Raquel. “Le dije que estaba embarazada y él me dijo que aquello no podía ser, que era un error y que no quería tener un hijo. Me sentí como un objeto en ese momento. Yo esperaba que me animaría a seguir adelante. Decidí abortar a mi hijo por él.”

“Me acompañó a la clínica para asegurarse de que abortaba. Luego estuve con hemorragias y fiebre, y desapareció, no estuvo a mi lado. Me fue infiel muchas veces y yo le perdoné. Me hizo muchas perrerías, me llegó a pegar, me amenazaba con suicidarse y muchas veces tuve que coger el metro a las cinco de la mañana para ir a su casa, y cuando llegaba me insultaba y me pegaba.” Nunca lo denunció porque, según ella, “le amaba demasiado y tenía mucho miedo a perderle”.

“Para él he sido un trapo, no significaba nada; cuando necesitaba apoyo, comprensión o un abrazo nunca estaba a mi lado. Cometió infidelidades. Cuando me quité a mi hijo, huyó. Aquello me dolió mucho. Me ha hundido como mujer, no me valoro, tengo mucho pánico a sentir la vida como la sentía antes. Hace dos años caí en una depresión por su culpa.

“Violó mi intimidad, me espiaba el móvil y el ordenador, me lo registraba todo.” Raquel dice que nunca se lo ha contado a su madre ni piensa contárselo.

Pronto Raquel descubrió que estaba embarazada: “No sabía qué hacer ni cómo decírselo. Me daba miedo su respuesta, porque sabía lo que me iba a decir. No me atrevía a decírselo. No se lo dije cara a cara, se lo dije por mensaje.

“Tardé dos meses en tomar la decisión de abortar. Durante esos dos meses tuve muchas dudas. Por un lado me hubiera gustado tenerlo, pero por otro lado me preguntaba para qué iba a traer un niño si su padre no lo deseaba. Aborté a mi bebé para no abortar a mi novio. Maté a mi propio hijo.” Raquel nos explica que su novio se acercó a la clínica para asegurarse de que abortaba y luego desapareció.

Luis Rodríguez le responde: “Tomaste una decisión equivocada, eso ya no lo puedes cambiar. No hablemos de culpabilidades, hablemos de responsabilidades. Estás viviendo las consecuencias de haber tomado una decisión incorrecta. La persona a la que debiste abortar fue a tu novio, no a un inocente.

“Lo que ha pasado es historia”, continúa diciéndole Luis. “No puedes cambiar la historia, pero puedes aprender de lo que ha pasado. Es verdad que tú arrastras unos problemas muy importantes. Tú tienes sentimientos nobles, si te empiezas a culpabilizar mucho a ti misma acabarás mal. Las cosas pasaron así, no fuiste muy consciente de lo que hacías. Todos hacemos cosas de las que luego nos arrepentimos, Raquel. Todos hemos tomado decisiones malas en la vida, decisiones equivocadas, y hemos hecho lo que no debíamos hacer.

“¿Vas a hacer las reparaciones que tengas que hacer? Tomaste malas decisiones, eso es verdad, pero ahora tienes que tomar buenas decisiones.” Raquel concluye: “Ahora tengo que tomar la decisión más difícil, afrontar todo esto y quitar a mi novio de mi vida.”

