“Es muy triste que la vida de una mujer cueste tres euros, pues por desgracia hoy han sido dos”

Hola, Luis.

Sólo quería enviarte esto como un pequeño homenaje a las mujeres.

Es muy triste, como tú bien dijiste el otro día, que la vida de una mujer cueste tres euros, pues por desgracia hoy han sido dos.

Me siento indignada por todo esto. Hemos nacido para ser libres, y sin embargo, tienen el derecho de sacar vidas.

Recibí flores hoy. No es mi cumpleaños, ningún otro día especial. Tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron. Pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio, porque él me mandó flores hoy.

Recibí flores hoy. No es nuestro aniversario ni ningún otro día especial. Anoche me lanzó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Parecía una pesadilla, pero de las pesadillas despiertas, quizás que no son reales. Me levanté esta mañana dolorida y con golpes en todos lados. Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy.

Recibí flores hoy, y no es día de San Valentín, ni ningún otro día especial. Anoche me golpeó, me amenazó con matarme. Ni el maquillaje, ni las mangas largas, podían esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez. No pude ir al trabajo hoy, porque quería que se dieran cuenta. Porque yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy.

Recibí flores hoy, y no era el día de las madres o ningún otro día especial. Anoche él me volvió a golpear, pero esta vez fue mucho peor. Si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo podría yo sola sacar adelante a los niños? ¿Qué pasará si nos falta el dinero? ¡Le tengo tanto miedo! Pero dependo tanto de él que temo dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido, porque él me mandó flores hoy.

Recibí flores hoy. Hoy es un día muy especial, es el día de mi funeral. Anoche por fin logró matarme, me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo, si hubiera aceptado la ayuda profesional, hoy no hubiera recibido flores.

Bueno, sólo quería con esto que tengan fuerzas para denunciarlos. Hay mujeres que nos callamos por miedo, y porque aún creemos que estas personas, por llamarlas de alguna forma, pueden cambiar.

Te diré que tengo 32 años. Estuve durante nueve años aguantando malos tratos de todo tipo, pero no sé de dónde saqué valor, porque preferí estar muerta de verdad que estar muerta en vida. Hoy en día, gracias a Dios, hace tres años que no sé nada de él. Pero me siento muy indignada. Día a día se escuchan casos, hay más violencia... ¿Hasta cuándo?

Bueno, no te entretengo más, Luis. Sólo me gustaría que dieras ánimos a todas esas mujeres, y sobre todo, valor para acabar con todo esto. Te envío un saludo a ti y a todos los que cooperan contigo ya que el programa que hacéis es muy humano. Gracias por estar ahí, Luis.

Begoña

MOMENTOS CON LUIS RODRÍGUEZ

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Cope Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, de la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

“Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.800.000 seguidores en Facebook.com/momentosluisrodriguez, así como más de 23.000.000 descargas de podcasts de las llamadas en la plataforma Ivoox.com/momentosconluisrodriguez.

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32 o bien contar tu historia escribiendo a luisrodriguez@momentos.fm.