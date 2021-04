Mónica: “He intentado suicidarme más de diez veces”

“He estado en el hospital por intentar suicidarme. Tengo trastorno límite de la personalidad con un nivel agudo y me da por autolesionarme. Me he cortado las venas, he ingerido una sobredosis de calmantes...”, nos explica Mónica, de 27 años.

“¿Por qué?”, le pregunta Luis Rodríguez.

“Porque llega un momento en que ya estoy cansada de seguir hacia adelante. No le encuentro motivación. Perdí el bebé que esperaba. Hace dos semanas rompí con mi pareja. Intenté suicidarme y no me lo ha perdonado. Además de eso me ha cogido miedo. Ahora estoy en casa de mis padres. Estoy muy desorientada, me da miedo salir a la calle, no confío en nadie”, responde Mónica.

“Este último año he intentado suicidarme más de diez veces. Esta última vez me tomé no sé cuántos somníferos.

“No puedo dejar de pensar y busco el porqué de lo que me está pasando, porque no lo encuentro. Quiero dejar de hacer daño a la gente que está a mi alrededor. Las personas que tenemos trastorno límite de la personalidad llegamos a un extremo en que somos mentirosos, manipuladores, desconfiados. Nos autolesionamos, pero también podemos llegar al extremo de hacer daño a la gente, cosa que yo jamás haría, antes prefiero lanzarme desde un puente. De hecho hace una semana que se me está pasando por la cabeza hacerlo.

“Hoy he hablado más de una hora con mi pareja, porque él se ha informado acerca de lo que es un trastorno límite de la personalidad. Él lo único que desea es que yo me recupere.”

“¿Qué vas a hacer para recuperarte, Mónica?”, pregunta Luis.

“Mañana tengo terapia con el psiquiatra. Desde aquí me gustaría pedir disculpas a la gente a la que he hecho daño, tanto a ellos, como a sus familiares, como a mis padres, por el sufrimiento que llevan encima por mi culpa. Sobre todo a mi pareja, que vio cómo rompí un marco con una foto de un sobrino mío y me corté las venas delante de él. Esto ocurrió hace tres semanas”, dice Mónica arrepentida. “Y casi provoqué un accidente de tráfico por discutir con su padre, que sufre de los nervios, y yo soy una experta en tocar las narices.”

Luis le pregunta: “¿Cómo te podemos ayudar?” “¿Te podemos llamar algún día? ¿Nos das permiso?” A lo que Mónica responde afirmativamente.

“La motivación de levantarme cada día de la cama la tengo que encontrar yo, y no la encuentro”, concluye Mónica.

Los profesionales de la psiquiatría afirman que la conducta suicida es uno de los motivos de consulta más frecuente en pacientes con trastorno límite de la personalidad (TLP). En las personas con TLP se han encontrado tasas de suicidio de hasta un 10%. Estudios muestran que el 70% de los pacientes con TLP llevan a cabo intentos de suicidio y por término medio realizarán tres. Tres intentos de suicidio a lo largo de su vida.

MOMENTOS CON LUIS RODRÍGUEZ

