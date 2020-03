Momentos con Luis Rodríguez / Vanessa: “He decidido dejar el consumo de cocaína”

David nos llama preocupado porque su mujer Vanessa necesita ayuda. Tienen un hijo de 6 años. Su mujer tiene un problema con las drogas. Consume desde los 13 años. El niño echa en falta a su madre cada vez que ella ingresa en el psiquiátrico y sufre mucho, por lo que está en manos de psicólogos. David superó su adicción a las drogas, pero Vanessa no. Vanessa se pone al teléfono para contar su experiencia en primera persona:

“Acabo de salir de un ingreso de tres meses y medio porque tengo un trastorno límite de la personalidad. Quería consumir todos los días y a todas horas. En un día obligaba a mi marido a que me cogiera entre tres y cuatro gramos. Quieres más y nunca tienes suficiente.

“Viví una infancia muy dura. Un vecino me violaba tres o cuatro veces diarias desde los 6 años hasta los 11. Un tío mío falleció a los 30 años y una tía a los 24 por culpa de la heroína. En mi casa había malos tratos.

“Tengo 31 años y consumo desde los 13. Durante cuatro años dejé de consumir. También estuve sin consumir durante mi embarazo. Hasta que una persona me ofreció y volví. Yo llegaba a salir en pijama a las cuatro o las cinco de la mañana para comprar droga al lado de mi casa.

“Tenía dolores de cabeza porque a mí me dan embolias. Ya me han dado diez. Me dan unas embolias muy grandes, se me tuerce la boca, pierdo el habla, se me duerme el cuerpo... Estuve una semana sangrando por la nariz. Parecía como si fuera a morirme, se me iba la cabeza, pero yo no paraba. Llegué a gastarme 1.000 euros en una semana.

“Tenía ataques de pánico. Le monté a David tres pollos en la calle. Le insulté, le pegué puñetazos, le dije que me iba a tirar al autobús... Todo esto delante del niño. Yo no me di cuenta. El niño no quería venirse conmigo, me tenía miedo.

“Soy consciente de que estoy en peligro de perder la custodia de mi hijo. Quiero dejar la cocaína. Aparte del dinero que me gasto me estoy jugando a mi hijo y estoy arruinando mi vida y mi salud. No quiero volver a ver la coca, quiero dejarla ya.

“Un amigo mío murió de una simple raya. Por la mañana estuvo conmigo y por la tarde me llamaron para decirme que había muerto. Falleció delante de cinco amigos que no pudieron hacer nada por él. Otras dos personas consumieron de la misma coca y quedaron mal de la cabeza. Tenía 31 años.”

Luis Rodríguez le propone ir a un centro para abandonar el consumo y recuperarse. Le dice que tome un papel y un bolígrafo y anote las siguientes palabras: “Las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”

“¿Qué significa esto?”, le pregunta Luis. “Que a partir de ahora voy a comenzar una vida nueva”, responde Vanessa. Luis le dice: “Cuando tú recibas una vida nueva como la que tú deseas, las cosas viejas –la cocaína, la violencia, todas las cosas feas de tu vida– pasarán a la historia, quedarán borradas, porque una nueva vida va a comenzar dentro de ti. Tú tienes delante dos caminos, tienes el camino de la vida y el camino de la muerte. ¿Por cuál de los dos quieres caminar?” Vanessa lo tiene claro: “Quiero vivir y luchar por mi hijo.”

Vanessa decidió ingresar en el centro a las nueve de la mañana del día siguiente.

