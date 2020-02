Momentos con Luis Rodríguez / Tere: “Mi novio me fue infiel con mi mejor amiga un mes antes de nuestra boda”

“La primera vez que llamé al programa expliqué que tenía buenos amigos. Siento que todo lo hago mal. Me porto muy mal para lo que ellos hacen por mí. Desconfío mucho de todo el mundo, incluso de las personas que me quieren. Me he acostumbrado a desconfiar.

“Unos días estoy muy bien y otros días estoy muy mal. Estos días estoy muy mal porque me acuerdo de todo.

“Mi novio me fue infiel con mi mejor amiga. Un día fui a casa a limpiar y los encontré a ambos en la cama. Íbamos a casarnos en un mes. Bajé sola a la calle y les esperé para ver lo que tardaban en bajar. Mi amiga se marchó rápidamente y él venía detrás mío pero ya no pudo hacer nada.

“Anulé la boda y acabé mal con la madre de mi novio. Yo quedé como la mala y ellos dos se han casado este año. Ya han pasado dos años y no le he contado absolutamente a nadie que el motivo de la ruptura fue el haber encontrado a mi novio con mi mejor amiga. Nadie sabe nada.

“Todavía le quiero, pero soy consciente de que no puedo tenerle conmigo. Además, él me ha demostrado que no me quiere.

“No me encuentro con ánimos para salir. Y mis amigos están ahí, pero desconfío mucho de ellos.

“Hay un chico del grupo que me gusta, pero como soy tan mal pensada siempre estoy a la defensiva y trato de zaherirle para ver si deja de hablarme con tal de huir.

“He mejorado, pero doy un paso adelante y cuatro atrás.”

Luis le recomienda a Tere que haga reparaciones dentro de ella: “Seguramente a la mayor parte de las personas que te escuchamos, de vivir tu experiencia, nos pasaría exactamente lo mismo que te está pasando a ti. Necesitas hacer reparaciones dentro de ti, de lo contrario te vas a pasar la vida así, hiriendo a todo el mundo, a todos los que están a tu lado, personas que nunca te han dañado.”

“Es muy complicado, porque yo desconfío mucho de todo el mundo –responde Tere–. En el grupo hay un chico que me gusta y no soy capaz de decírselo ni ahora ni nunca, al contrario, trato de hacerle enojar para que me olvide, para que no me hable, para que deje de estar pendiente de mí, pero él sigue ahí. Me sigue hablando y quiere ser mi amigo.”

“Hay otra chica que habla mucho con él, le hace muchas bromas, le abraza... y a mí eso me da muchos celos y mucha rabia. No le digo lo que siento, pero me da rabia porque debería decírselo y no se lo digo. Me enfado y no salgo por no verles, ¿hago bien?”, pregunta Tere. Luis le responde que no hace bien en absoluto.

Tere nos cuenta sus temores: “Tengo miedo a tener algo con él y que no salga bien, porque a mí el palo más fuerte me lo dieron mi amiga y mi novio. Ahora desconfío de mucha gente.”

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. "Momentos con Luis Rodríguez", desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los probemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

'Momentos con Luis Rodríguez" ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.300.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

