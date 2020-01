Momentos con Luis Rodríguez: El matrimonio de Ana terminó en separación. “No paro de pensar en él"

Ana estaba profundamente enamorada de su marido, hasta que a él se le pasó por la cabeza separarse y dejarlo todo de lado. Aun así, ella hizo lo posible para poder recuperar la estabilidad en su matrimonio y que él cambiase de opinión, pero no funcionó.

Su matrimonio terminó en separación y, desde entonces, no lo supera. “No puedo hacer una vida normal porque no paro de pensar en él” confiesa Ana esta noche a Luis Rodríguez.

Se siente totalmente desesperanzada, ve que su ex marido no quiere saber nada de ella y le da la sensación de que ya ha rehecho su vida. Solo coincide con él a la hora de reunirse con las dos hijas que tienen en común. “Cuando él ve que yo quiero volver a intentarlo, me dice que me olvide de lo nuestro y me busque a otro” confiesa Ana totalmente apenada a Momentos

Sin embargo, existen distintas claves o consejos para evitar una ruptura de pareja y mantener una relación sana y duradera:

Autoestima: Quererse uno mismo hace que la relación de pareja sea más feliz y llevadera

Quererse uno mismo hace que la relación de pareja sea más feliz y llevadera Comunicación: Hablar sobre los sentimientos de cada uno es esencial. Cuando uno de los dos se sienta molesto, es importante comunicarlo y no esperar a que sea la pareja quien perciba que ocurre algo. También es relevante comentar aquellas cosas positivas que te hacen sentir bien.

Hablar sobre los sentimientos de cada uno es esencial. Cuando uno de los dos se sienta molesto, es importante comunicarlo y no esperar a que sea la pareja quien perciba que ocurre algo. También es relevante comentar aquellas cosas positivas que te hacen sentir bien. Aprender a perdonar: En la pareja hay que estar dispuesto a pedir disculpas por los errores cometidos y aprender a aceptar las disculpas del otro.

En la pareja hay que estar dispuesto a pedir disculpas por los errores cometidos y aprender a aceptar las disculpas del otro. Sentir admiración: Recibir apoyo mutuo es fundamental. Ayuda al otro a sentirse pleno y ser consciente de los méritos y logros de cada uno.

Otros aspectos que pueden favorecer a tener un matrimonio estable es saber escuchar y respetar las ideas del otro, a pesar de las contradicciones que puedan darse. El hecho de que la pareja se esfuerce para llevarse bien con el círculo de amistades y/o familiares, también es un punto a favor a la hora de mantener una relación duradera.

Esta noche en Momentos, Luis le expresa a Ana lo fuerte que puede llegar a ser el amor en un matrimonio, aun estando roto: “El amor es un pegamento muy fuerte para solucionar una crisis. Si él te amase de verdad, te respetaría y jamás te trataría con la indiferencia con la que te trata” afirma Luis Rodríguez a Ana.

Ante las confesiones de Ana, Luis Rodríguez logrará hacerle entender que, aunque sea difícil, a veces lo mejor es dejar ir a esa persona que no te ha valorado lo suficiente, además de conservar la autoestima y la propia dignidad.

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

