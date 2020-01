Momentos con Luis Rodríguez / María: “Me siento culpable porque estoy engañando a dos personas”

“Me siento culpable porque estoy engañando a dos personas y a mí misma”. Tras dos años de relación con un chico que vive lejos de ella, María ha empezado a salir simultáneamente con un compañero de estudios engañando a los dos. Ninguno de ellos sabe de la existencia del otro. María dice que no está enamorada de ellos y no sabe a cuál de los dos dejar: “Soy muy egoísta”.

Es importante que no juegues con dos personas a la vez.

No juegues: Las personas pueden ser fácilmente heridas. Es importante que no juegues con dos personas a la vez, ya que no sólo repercutirás a esa persona, sino también a tu imagen.

Intenta distinguir: Muchas veces confundimos la atracción con el cariño, por lo que es importante que te pares a pensar sobre lo que sientes por cada persona. La atracción es pasajera y puede que en el momento en que ocurra algo más con esa persona que te atrae, ya no te interese, mientras que el cariño es duradero.

Piensa a futuro: Tienes que elegir a una sola persona.

Tras contar su situación, Luis Rodríguez aconseja a María que debe decidirse de una vez por todas: “Ahora mismo estás engañando a dos personas; no puedes jugar con los sentimientos de nadie”.

Gracias a los consejos de Luis Rodríguez, María consigue encontrar algo de claridad a sus pensamientos.

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los probemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.300.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

