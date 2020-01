Momentos con Luis Rodríguez: Los celos de mi novio están matando mi noviazgo

La relación amorosa de Yolanda parecía que pintaba bien. Quería a su novio, pero hace cuatro días que ella ha decidido dejar la relación tras cinco meses de noviazgo.

“Yo quería estar bien y seguir con él, pero últimamente no paraba de discutir conmigo por celos” admite Yolanda esta noche. Además, confiesa que las discusiones son constantes, de forma que cualquier cosa que Yolanda hacía, a él le parecía mal: “Tonterías que para mi no significaban nada, para él son un mundo. Me hacía sentir demasiado mal y por eso he decidido dejarle”.

Normalmente los celos se producen por una falta de autoestima e inseguridad en uno mismo. Pueden arruinar una relación de pareja y por eso hay que eliminarlos.

Los celos son uno de los fenómenos más dañinos que se pueden experimentar en una relación amorosa. Y aunque en mayor o menor medida muchas personas pueden llegar a sentir celos, existe una diferencia entre lo que se considera normal y lo que se considera patológico. Las relaciones de pareja pueden ser complicadas, pero los celos, sin duda, contribuyen a que éstas se deterioren y se degraden.

El comportamiento celoso sale a relucir debido a las creencias poco realistas y la inseguridad que tiene la persona, y suele ocasionar pensamientos obsesivos que para nada son saludables. Es un problema de pareja que muchas veces no se supera y, casos extremos, debe ser tratado por un profesional, ya que los celos marcados suelen ser causa de una baja autoestima, una personalidad paranoide o un carácter posesivo, entre otros motivos.

Los celos causan un gran dolor y sufrimiento para ambos miembros de la pareja. Si crees que tú estás actuando de manera celosa y crees que esto está afectando a tu relación, mejor que pongas freno a tu conducta antes de que la situación entre en un círculo vicioso.

Estos son algunos de los pasos que pueden darse para remediar los celos:

1. Reconocer que te comportas de forma celosa

2. Tener voluntad para cambiar

3. Reconocer cuándo se sienten celos

4. Piensa de manera realista

5. Trabaja en ti

6. Confía en tu pareja

7. Averigua qué es lo que te hace estar celoso

8. Olvida el pasado

9. Céntrate en lo bueno de tu relación

10. Mejora la comunicación con tu pareja

Tras las confesiones de Yolanda a Momentos, Luis Rodríguez le dice que, cuando los celos sobrepasan el bienestar de la pareja, es preferible cortar la relación. “Todas estas discusiones embrutecen tus sentimientos”.

