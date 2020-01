Momentos con Luis Rodríguez: “Llamar a Momentos me ha salvado la vida”

Esta noche Mª Pilar ha llamado a Momentos para dar las gracias. Hace un tiempo acudió al programa en busca de ayuda, estaba a punto de cometer uno de los peores errores de su vida: suicidarse.

Sin embargo, esta vez ha participado en el programa para dejar un bonito mensaje: “Tengo que daros las gracias a Momentos y a la Policía Municipal de Castelldefels por darme la ayuda que necesité en ese momento. Iba a cometer un gran error y fue aquí donde me recibistéis y me escuchásteis”.

Aun así, está muy agradecida de que el hecho de llamar a Momentos fuese el detonante definitvo para seguir viviendo.

Así reflejó la noticia en su día Cope.es:

Luís Rodríguez es compañero de COPE Cataluña donde dirige en la madrugada “Momentos”. Un día recibió la llamada de Maria Pilar una mujer con leucemia, que decía que no podía más y que acababa de consumar su suicidio…

“No tengo ganas de vivir, rezo para que me ayuden. Me he puesto una toalla pero sale sangre por todas partes… ” Decía Maria Pilar con apenas un hilo de voz. “Es emocionante escucharlo de nuevo”, reconoce Luís Rodríguez, compañero de COPE donde presenta “Momentos”, programa que dirige desde hace 26 años. Este viernes recibe el reconocimiento en un acto organizado por el ayuntamiento de Castelldefels por su “sensibilidad y preocupación por las personas que le escuchan y especialmente por aquellos que participan".

“Estaba fuera de sí en ese momento. La conversación duró 20 minutos, nos dio la dirección para que alguien la detuviera”, explica Luís quien ha recordado que cada 40 segundos muere una persona en el mundo por suicido, primera causa de muerte entre las personas de 30 y 40 años.“Hubiera fallecido ese día porque tenía heridas profundas pero la policía y los servicios médicos actuaron inmediatamente” tras el aviso de la emisora.

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los probemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.300.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

