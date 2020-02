Momentos con Luis Rodríguez / Gemma: “Me siento acomplejada por mi obesidad”

“Tengo 18 años. En cuestión de chicos no me va muy bien. Siempre he tenido complejo desde pequeña. Yo soy gordita. También me encuentro un poco sola. No me gusto porque no gusto a los demás. Soy la típica persona que tiene muchas amigas. Yo soy la que siempre aconsejo y ayudo a los demás, pero a mí no me aconseja nadie.

“Mis padres no se llevan bien. Tengo cuatro hermanas y tengo continuos enfrentamientos con ellas. También he ido cambiando de amigas. Me siento sola rodeada de mucha gente. Soy gordita y sé que no gusto a nadie.

Luis Rodríguez le responde: “Tú crees que no gustas a nadie. Discrepo, Gemma. Tú piensas que no gustas y estás convencida de que no gustas. Ése es tu punto de vista. Seguramente gustas y tú no lo sabes ver.

“Sería interesante que no te sintieras tan sola, porque la soledad es mala. A veces nos sentimos así porque nosotros mismos creamos esa soledad y nos aislamos inconscientemente, por instinto.

“Nos hemos creído nuestras propias mentiras acerca de nosotros mismos. ¿Cómo se soluciona esto? Hay una forma de solucionarlo, modificando las cosas que nosotros hemos aceptado como verdades acerca de nosotros mismos. Si consigues modificar tus pensamientos cambiará tu forma de ver muchas cosas en la vida y de verte a ti misma de un modo diferente. Modificar tus pensamientos no es tan complicado. Tú das por sentado que teniendo sobrepeso no puedes gustar a nadie y lo has aceptado como verdad fundamental. Es muy probable que haya personas a las que tú les encantas, pero tú estás convencida de que eso es imposible. Y como estás convencida de que no gustas a nadie, tampoco te aproximas a nadie, porque piensas que te van a rechazar.

“Somos la persona que pensamos que somos, la persona que los demás piensan que somos y la persona que somos en realidad.”

“¿Cómo te ves tú?”, pregunta Luis. Gemma responde: “Sincera, amiga de mis amigas, sin ninguna maldad.” A lo que Luis le dice: “Puedes enamorar a cualquiera, ¿o es que no lo sabes? ¿No te has dado cuenta todavía?”

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.400.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

