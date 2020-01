Momentos con Luis Rodríguez / David: “Me siento fracasado y culpable de no poner en orden mi vida”

Tengo 19 años. Tengo problemas familiares. Mis padres están separados. Nunca he estado más de cuatro o cinco años viviendo en el mismo sitio, ya que siempre he estado viviendo con abuelos, con primos, con tíos, con familia de mi padre, familia de mi madre...

“De pequeño me iban muy bien las clases, pero desde hace algunos años fatal. He repetido muchos cursos. Yo sé que tengo la capacidad. Tampoco quiero echar la culpa a los problemas familiares. Mi hermano es un año menor que yo y está estudiando Bachillerato, por lo que no debo poner excusas.

“Mi padre se ha dedicado a tener hijos por ahí y no termina de hacerse cargo de ellos. Yo creo que ésa es una de las razones de que me sienta desengañado. Mi padre nunca ha sido una persona responsable. Para él la familia tiene fecha de caducidad. Ahora vivo con mi madre.

“He estado faltando a clase. Me siento muy mal, siento que mi vida no puede seguir así. Estoy cansado de todo, no quiero nada, no me siento motivado por nada. Me siento culpable de no poner orden en mi vida. Voy a cumplir 20 años y no he hecho nada con mi vida, y no quiero tener 30 ó 35 años y seguir así como estoy ahora. Me siento fracasado.

“También discuto mucho con mi madre. Mi madre se la pasa agobiándome con lo de mi padre como si yo tuviera la culpa. Mi madre está sola y mi padre no le pasa nada de dinero. Ella tiene que trabajar todos los días.

“No conecto con mis padres. Si tuviera independencia económica no me haría falta estar con ellos. Desde muy pequeño lo que he vivido han sido problemas, reproches, estar en un lado, estar en el otro, vivir con familiares, familia paterna, familia materna...

“Ahora me siento muy desilusionado por los estudios porque no he encontrado la motivación para estudiar. No he querido hablar de ello con nadie porque muchas veces la gente no me entiende.”

Luis Rodríguez le motiva dándole ejemplos de personas que no brillaron ni sobresalieron al principio, pero que finalmente alcanzaron el éxito. “El futuro de tu vida no debe estar marcado por lo que tú has vivido. Seguramente tienes dentro de ti una personalidad brillante, tienes las mismas posibilidades que todas las personas que han triunfado en la vida. Tienes que creer en ti. Si juzgas a un pez por su habilidad en trepar a un árbol vivirá toda su vida creyendo que es un inútil. Tú tienes que descubrir y cultivar tus habilidades”, le aconseja Luis.

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los probemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.300.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32 o bien contar tu historia escribiendo a luisrodriguez@momentos.fm .