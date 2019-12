Momentos con Luis Rodríguez: Crónica de una profesora enamorada con dependencia emocional

La atracción que Marian, profesora de instituto, sintió al ver por primera vez a su compañero de trabajo fue inmensa. Esta atracción la llevó a enamorarse plenamente de él: conversaban, se llamaban y tenían una cordial relación de compañeros. Aun así, nunca llegaron a lo que ella realmente hubiese querido. Ambos son buenos colegas de profesión pero, lamentablemente, nunca llegaron a nada más.

Tras cambiar Marian de instituto, dejó de ver al hombre que estos últimos meses ocupa sus pensamientos. “He perdido su número de teléfono y no tengo manera de localizarle” asegura Marian a Momentos con Luis Rodríguez. Sin embargo, el hecho de no poder encontrar la forma de contactar con él no ha sido causa para rendirse. Consiguió su correo electrónico y logró mandarle un mensaje.

“Cuando le mandé el correo lo único que recibí fue una simple respuesta diciendo que ya me llamaría” narra Marian bastante desesperanzada. Ella sigue esperando por él, a lo que Luis Rodríguez le responde “No debes esperar por un taxi que nunca sabes si volverá. Debes seguir tu vida”.

El amor no correspondido es un estado agridulce en el que numerosas personas se encuentran hoy día. Aun así, hay distintas claves para aprender a superarlo:

Romper con el círculo vicioso que produce pensar en la situación, buscando aficiones o emprendiendo hábitos que anteriormente no se hacían.

Alejarse de esa persona. Cortar todo tipo de contacto ayudará a superarlo poco a poco.

Acudir a un especialista. Recibir ayuda de un psicoterapeuta es de gran utilidad ante un caso de amor no correspondido.

Esta noche en Momentos, Marian cuenta a Luis Rodríguez que se siente rechazada y asegura que es muy duro hacer de tripas corazón y seguir adelante. “Reconozco mi dependencia emocional. Ocupa mi mente a todas horas y no sé qué más hacer” confiesa al programa. Aun así, Luis le aconseja que no debe perder más tiempo y energía en hacer que una relación que nunca ha llegado a suceder, exista ahora.

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los probemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.300.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

