Momentos con Luis Rodríguez / Cristina: “Los celos están arruinando mi relación”

“Tengo 19 años. Estoy con un chico de 21 y tenemos muchas peleas por los celos y la desconfianza. Todo viene de una relación anterior con un chico que me trató muy mal, y se me ha quedado el miedo de que me vuelvan a hacer lo mismo.

“Son celos de cualquier chica. Y desconfianza. Pienso cosas que no son. En mi cabeza me monto películas. Le agobio bastante, le hago preguntas constantemente. Le recrimino que ha mirado a una chica o que ha hablado con alguien. Él dice que no mira a las chicas, pero yo estoy como obsesionada. Vamos por la calle y a mí me parece que las mira cuando pasan a nuestro lado. A lo mejor mira hacia adelante y no la está mirando, y yo pienso que sí. Y cuando yo le pregunto se enfada. Que no mira, que no mira... y ahí empieza la pelea. Y entonces pasamos el día fatal. Hoy nos hemos puesto los dos a llorar. Me ha dolido hacerle llorar.

“Hemos decidido hablar mañana tranquilamente. Llevamos un año. Yo le quiero muchísimo y él a mí también. Cuando no tenemos celos mi novio está bien conmigo y es cariñoso. Él me podría dejar si quisiera. Yo creo que está conmigo porque me quiere. Él vive en Barcelona y yo vivo en un pueblo. Todo va muy bien cuando estamos juntos. El problema es que no estamos juntos y entonces vienen los celos.

“Ésta es la segunda relación seria que tengo. El primero me lo hizo pasar muy mal. Me maltrataba, me pegaba puñetazos en el brazo. Se iba a la discoteca con otras chicas. Aquella relación duró un año y cinco meses. Y al final rompió él. Yo en ese momento hubiera seguido con él. Era celosa, pero no tanto como ahora. Yo creo que me hubiese cansado en algún momento. Después de esa relación vino el chico con el que estoy ahora. Creo que merezco ser feliz. El chico anterior me hizo bajar bastante mi autoestima.”

Luis Rodríguez le responde: “En el fondo, aunque fue una relación tortuosa para ti, tú hubieras seguido con él. Hay personas que, aunque son infelices con ese tipo de relación, la necesitan, de hombre maltratadores, hombres que roban la autoestima. Es una irregularidad, pero hay mujeres que necesitan hombres brutos, horribles y maltratadores. Si estás segura de que no estás añorando a ese tipo de hombre, entonces te quiero pedir que hagas un ejercicio de ser más racional. Tienes que desligar las historias. Tú empezaste una historia con el otro chico, él la acabó. Probablemente tú no la has acabado, pero tienes que aprender a acabar esa historia. El día que tú te levantes y no te acuerdes de él ni sientas nada, ese día lo habrás superado. Te has de repetir muchas veces, cada día, que esa historia ha terminado y ya no existe para ti. Intenta descubrir cómo puedes enterrar esa historia para siempre.

“Y luego quiero que te des cuenta de que estás con un chico estupendo, que te quiere mucho, que está libremente contigo y que seguro que no se dedica a mirar a otras chicas. Si este chico lanzara piropos a otras chicas cuando pasan a su lado, tú sentirías celos pero habría una razón. Pero si está mirando a cincuenta metros hacia el frente y tú no estás segura de que esté mirando a otra chica, es tu imaginación. Intenta controlar estas emociones. Si él no quisiera estar contigo, si quisiera estar con la chica que ve al fondo, o con otras chicas, es muy probable que te dejaría. Pero si le agobias mucho también es muy probable que te deje. Las dos cosas pueden pasar. Si cada día peleáis por lo mismo, a lo mejor tú no le dejas a él, pero él quizás también te deje. El primero te dejó porque te maltrataba y no te quería nada, pero si llegas a cansar a este chico al que tienes ahora, no descartes que un día te diga que no quiere seguir.”

