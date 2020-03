Momentos con Luis Rodríguez / César y Karina: Una bonita historia de amor

“Me llamo César y soy dominicano. Vine por un amigo. Su padre tiene una tienda y me contrató. Quería contar cómo conocí a mi chica. Quiero darle una sorpresa. Ella se llama Karina y es de Honduras.

Después de explicarnos cómo conoció a Karina y cómo empezaron a salir después de un encuentro casual en una discoteca de Barcelona, César deja un mensaje grabado para ella: “Karina, te quería decir que te quiero mucho y lo sabes. Eres lo más importante para mí en estos momentos de apoyo. Tú me has apoyado mucho y siempre has estado conmigo. Para mí eres una gran persona. Te quiero mucho. Te quiero y te querré.”

Karina está escuchando en directo sin que César lo sepa y automáticamente le responde: “Yo también” (ríe). “Estabas ahí, ¿eh?”, contesta sorprendido César, a lo que Karina responde afirmativamente.

“¿Estabas despierta, Karina?”, pregunta César. Karina dice que no, pero que ha valido la pena que la hayamos despertado. “Quería darte una sorpresa.” Karina responde: “Gracias, cariño.”

César nos explica que lleva dos años escuchando el programa y por eso se tomó la confianza de llamar. César le dice a Karina: “Quería decirte que te quiero para que todo el mundo lo sepa.”

Luis Rodríguez le pregunta a Karina si le ha gustado y ella responde: “Me ha encantado.” Luego nos dice que se ha emocionado y que no se lo esperaba.

Luis le pide a Karina que también le deje un mensaje grabado a César: “Le correspondes, lo dejas aquí grabado y de vez en cuando lo pondremos.”

El mensaje de Karina es el siguiente: “Simplemente decirte que te quiero y que siempre estaré contigo, por la sencilla razón de que me enamoré de ti desde la primera vez que te vi. Te quiero muchísimo.”

Finalmente, Luis les dice: “El amor es lo más bonito del mundo. Que seáis muy felices los dos. Sois buenas personas. Que dure toda la vida, hasta el final.”

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.500.000 seguidores en las redes sociales, además de 18 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32 o bien contar tu historia escribiendo a luisrodriguez@momentos.fm .