Momentos con Luis Rodríguez / Carlos: “No me explico cómo mi pareja ha sido capaz de abortar a nuestro hijo”

“Mi nombre es Carlos. Mi pareja y yo somos de Madrid y profesores en un instituto.

“Estaba embarazada y quería abortar. Yo no quería. Vosotros me orientasteis y me pusisteis en contacto con Pro Vida, pero desgraciadamente nuestro hijo no ha podido tener ese final feliz. Ella ha abortado. Ya no hay solución. Quería agradeceros cómo encauzasteis la situación. He estado luchando hasta el último minuto. Esta tarde ha abortado. Ella sabía que yo no estaba de acuerdo.

“Yo no sé qué le pasó. Era una situación bastante compleja. Estaba por medio un ex novio suyo. Y llamó a una psicóloga que ya la había tratado antes. Yo veía que ella quería seguir adelante con el embarazo porque le dijeron las consecuencias negativas que iba a tener si abortaba.

“Quedamos para ir a Pro Vida para que nos tratara la psicóloga. Pero ya la situación era tan desesperante que nos recibió la presidenta. Y nos estuvo explicando las secuelas que deja un aborto. Nos mostró en tamaño real cómo era un embrión de siete semanas. Mi pareja ha abortado a las diez semanas.

“Estuvimos viendo una ecografía. Le vimos las manos, las piernas y cómo se movía. No me explico cómo ella ha sido capaz de abortar cuando vimos al niño moviéndose en la ecografía. Es increíble. No lo entiendo.

“Que sí, que íbamos adelante, que ya lo había decidido, que sólo quedaba ponerle el nombre. A mí me temblaban hasta las piernas, una alegría indescriptible. Pero yo no sé qué pasó en su cabeza. Sus amigas le decían que mucha gente no tiene secuelas, cuando no es verdad. Hay gente que lo niega, como yo creo que le está pasando a ella ahora, que ha salido esta tarde de abortar y parecía como si viniera de las rebajas.

“Ya he perdido al niño. ¿Qué consuelo me queda? Lo hemos perdido y ya no hay nada que hacer en ese sentido. Ese niño ya no existe. Le busco una explicación y no lo entiendo.

“Ella me ha preguntado esta tarde qué va a ser de nosotros. Yo le he dicho que lo veo negrísimo. ¿Qué sentido tiene ahora nuestra relación? Yo quería tener familia con ella. Durante este tiempo ha sido muy cruel conmigo, me ha demostrado mucha indiferencia, me ha causado muchísimo dolor, me ha dicho cosas hirientes que me han dolido.

“Necesito cerrar este capítulo. Me pregunto quién era la mujer con la que he estado. ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Es que no entiendo nada. No sé por qué no está el niño aquí. Ayer estaba brincando en el vientre de su madre y ya no está. Es imposible rescatarle.

“Ella ha matado a nuestro hijo. Yo quería enterrar al niño y no sé dónde está. Era tan mío como suyo. Si nuestro hijo hubiera nacido le habríamos llamado Luis en agradecimiento a toda la ayuda que nos has dado.”

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.400.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32