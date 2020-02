Momentos con Luis Rodríguez / Beatriz: “Tengo veinte años y me he enamorado de mi profesor"

“Este último año me ha ocurrido algo extraño. Tengo veinte años y me he enamorado de un hombre que me lleva treinta, y lo peor de todo es que es mi profesor. Es un hombre agradable, buena persona, que me cautivó en sus clases de literatura. Él siempre me mostró un aprecio especial a mí por encima de los otros alumnos. Su predilección era clara.

“Marcaba muy bien las distancias. Se llevaba bien con todos, pero cuando acababa la clase no quería ninguna relación especial con nadie... excepto conmigo. Se preocupaba mucho de mi vida. Al principio yo no le daba demasiada importancia.

“Las clases eran como si me las diera solamente a mí. Lógicamente tenía que mirar al resto de la gente, pero como yo estaba en primera fila sus miradas eran directas hacia mí. Había una química especial entre los dos. Yo nunca había sentido algo así y pensaba que eran figuraciones mías. Mis amigas me decían que él me veía como a una hija, porque la diferencia de edad era evidente.

“A medida que avanzaba el curso me traía libros de su casa dedicados especialmente a mí. Era una persona muy misteriosa. De los otros profesores conocemos algo, si están casados, si tienen hijos. De él no sabía nada. Era algo que me atraía, su misterio. Era una persona que me envolvía totalmente, era subyugante, tenía un poder sobre mí impresionante, como nadie lo ha tenido nunca.

“Se rumoreaba en el instituto que había quedado viudo por un accidente. Todo esto propició que me interesara más y me preguntara por la vida de ese hombre. Él me contaba cosas de su vida y de su juventud que nunca había contado a nadie. Me las contaba siempre a solas, en privado.

“Me invitaba a mí y a mis amigas a tomar café, y esto me ha comportado un montón de problemas, porque mi madre escuchó una conversación telefónica entre yo y una amiga. Y mi madre, cuando supo quién era y qué edad tenía, evidentemente se asustó, y me amenazó con ir a hablar con él y aclarar a ver qué pasaba.

“En clase era como una electricidad. Yo me esforzaba en estudiar para que él se sintiera orgulloso de mí, y mis esfuerzos eran para que él se sintiera recompensado.

“Para saber cosas de su vida he llegado a hacer locuras. He averiguado su número de teléfono por métodos increíbles. Conseguí su dirección y sé dónde vive. Mis amigas accedieron en contra de su voluntad a acompañarme, pero no a visitarle, sino a ver su casa. Yo lo que quería era saber cosas de su vida.

“Al principio pensé en enviarle una carta anónima diciéndole todo lo que sentía, pero luego recapacité, ya que no sabía si estaba casado y podría haberle metido en un lío.

“Una vez nos quedamos a solas en la calle charlando sobre temas que no tenían nada que ver con lo académico. A mí no me miraba como a una alumna, me miraba como mujer.

“Me atreví a llamarle por teléfono a su casa, y accedió a quedar al día siguiente en una cafetería. La conversación se fue alargando y no llegaba a nada. Yo lo que quería saber era si estaba casado. Como la conversación no derivaba en este tema, se lo pregunté directamente. Él se quedó un poco parado y me respondió que no estaba casado, pero vivía con alguien. En ese momento fue como si el suelo se hundiese bajo mis pies.

“A medida que pasaban los días se me hacía insoportable, soñaba con él, por las noches lo veía en todos los sitios. Era como si nada en el mundo tuviese sentido sin verlo.

“En el fondo me siento feliz porque sabía que eso era imposible y porque iba a causar un sufrimiento increíble a mi madre y a mi padre. Para mí ha sido mi amor platónico.”

'MOMENTOS'

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1.30 a 6 de la madrugada a través de Cope Catalunya y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

‘Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.400.000 seguidores en las redes sociales, además de 17 millones de descargas/escuchas de podcast en la plataforma iVoox.com.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32 o bien contar tu historia escribiendo a luisrodriguez@momentos.fm