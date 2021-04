María: “Mi hija de quince años lleva varios meses autolesionándose”

“Hemos pensado en ti todos los días”, comienza diciendo Luis Rodríguez dirigiéndose a María, que ya había llamado anteriormente a Momentos para contarnos el problema que tiene con su hija de quince años. “Tu historia nos impresionó mucho. ¿Cómo está tu hija?”

“De momento lleva dos meses sin autolesionarse”, responde María.

“¿La relación contigo es cordial?”, le pregunta Luis.

“Es cordial, a veces se muestra cariñosa, pero también está la parte de mandato de ella sobre mí. Me da órdenes. No me las da directamente, pero lo percibo en el tono de voz y en la mirada. Poco menos que antes, pero todavía tiene poder sobre mí”, aclara María.

“¿Qué pasará cuando ella sienta que no tiene poder sobre ti, María?”, pregunta Luis.

“De hecho ya hay momentos en que lo siente”, dice María. “Al principio se enfada e intenta imponer más su voluntad, pero no entro en la discusión, simplemente me voy. Es como una pataleta. Entonces a los diez minutos su comportamiento ya es suave y cariñoso”, explica María.

“Ahora es una adolescente, porque tiene quince años, ¿pero tuvo una infancia normal?”, inquiere Luis. “¿No pasó nada en particular? ¿Nada diferente, distinto?”

“Yo tuve depresión post parto”, responde María, “pero aparte de eso, no. Ha tenido todo lo que ha querido, todos los caprichos. Pocas veces le he dicho que no, ni le he puesto límites. No quería que nadie le hiciera daño, quería que se sintiera feliz, que tuviera todo lo que yo no he tenido.”

“Porque tienes otro hijo, que es menor, que tiene ahora diez años. ¿Con este otro hijo no ha pasado nada parecido?”, pregunta Luis.

“No”, dice María con rotundidad.

“¿Pero los has educado de forma igual?”, sigue preguntando Luis.

“No”, responde María, “a mi hijo menor le he puesto muchos más límites que a ella.”

En este momento Luis le dice: “Hablemos de ti. ¿Tu infancia cómo fue?”

“No muy buena”, dice María. “Mi madre era depresiva, mi padre alcohólico, y prácticamente no tuve infancia. No tenía cariño, no tenía atención, me sentía muy sola, muy desprotegida.”

“¿Tu hija ha sido buena estudiante?”, pregunta Luis.

“Sí”, responde María.

“Y cuando ella se autolesionaba, ¿en el colegio qué decían?”, pregunta Luis.

“Tuve varias reuniones con los profesores y con el psicólogo del colegio. Intentaban ayudarla”, dice María. “Ella lo ocultaba, se tapaba las marcas porque le daba vergüenza, y a mí también me daba vergüenza que la gente lo viera.”

“Ella está muy obsesionada o tiene una idea muy fija en querer controlar. Ayúdame a comprender por qué”, le pide Luis.

“Porque saca mucho provecho de ello”, responde María. “Quería cualquier prenda de ropa y yo se la compraba. Aquí todo lo que ella ordenaba se hacía.”

“¿Alguna vez has sentido que te está haciendo chantaje?”, le pregunta Luis.

“Sí”, dice María. “Por ejemplo, una cosa muy característica y muy común: ella iba al colegio todos los días, hasta que un día, de repente, dejó de ir al colegio. Me manda un mensaje una amiga suya, diciéndome que estaba en su casa porque se había autolesionado. Al día siguiente montó en casa un pollo espectacular, diciéndome que por nuestra culpa ella estaba enferma, que se iba a suicidar... y se fue dos o tres días a dormir a casa de una amiga.”

“¿Tu hija se rechaza a sí misma?”, pregunta Luis.

“Por lo menos se rechazaba”, responde María. “Yo creo que porque ella es bajita. En el colegio le decían enana y cosas así, y eso le ha llegado a crear un gran complejo. Y luego es una chica muy guapa. No es porque sea mi hija, pero es muy guapa, y siempre ha tenido alrededor a unas cuantas muy envidiosas. A esta edad parece que no, pero hay envidia mala.”

“¿Por qué tu hija se autolesiona? Porque no es algo lógico”, dice Luis. “Tu hija tiene una madre estupenda, un padre estupendo, un hermano estupendo... Tú dices que no es muy alta pero es guapa, vive en una casa normal, en una familia normal, en un país normal... Una joven de quince años que lo tiene todo en la vida. ¿Por qué una persona puede llegar a autolesionarse? Tiene que haber una razón por la que tu hija hace esto.”

“Pues si la hay, no la sé”, dice María.

“Tú eres una persona que quieres a tu hija, lo estás demostrando llamando aquí al programa, porque estás muy preocupada por ella. Por otro lado, hay otra cosa que me llama mucho la atención. Tu hija de quince años es la que manda. Tú estás sometida a tu hija. Sinceramente, creo que los límites te los ha marcado ella a ti, y no te puedes mover ni un milímetro de esos límites, porque entonces te echa esa mirada y te levanta la voz”, le dice Luis.

“Ella aprovecha mi miedo”, reconoce María.

