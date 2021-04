“Los amigos de Judit la sorprenden en su cumpleaños”

Esa noche los amigos de Judit nos llaman al programa Momentos, ya que el sábado cumplirá diecinueve años y quieren darle una sorpresa. Llamamos a Judit para felicitarla. Durante la conversación Judit le declara su amor a Álex, lo que le deja muy sorprendido.

Judit, felicidades.

Gracias.

Es tu cumpleaños, o va a ser tu cumpleaños.

Sí, el sábado.

¡Qué bien! ¿Diecinueve años?

Sí, sí...

¿Estás contenta?

Mucho.

¿O te sabe mal cumplir años?

No, al contrario. De momento no he llegado a ese punto.

¿Y qué piensas hacer el sábado?

Ir a cenar con mis amigos, y luego saldremos a tomar algo por ahí.

¿Tienes muchos amigos, Judit?

Sí, tengo amigos, pero de los buenos. En la cena, lo que es el grupo, vamos a ser bastantes. Pero, como siempre, los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano.

Estupendo. Judit, tengo a alguna persona que te quiere saludar, que son quienes me han avisado de tu cumpleaños. Sabes que estás en antena, ¿verdad?

Sí, ya me lo imagino.

¿Has escuchado alguna vez este programa?

Sinceramente no, y mira que tengo una amiga que me ha hablado bastante.

¿Qué te ha dicho?

Que le gusta mucho el programa, que lo escucha cada noche.

TENGO UN MENSAJE PARA TI...

Judit, tengo un mensaje para ti. ¿Te lo puedo transmitir?

Por supuesto.

Es de una persona que te quiere mucho. ¿Lo quieres oír?

Claro, sí, sí...

Es de una persona que te quiere felicitar. Te paso a Álex.

Hola, cariño. ¿Me escuchas?

Sí.

Muchas felicidades, cielo. Te deseo un feliz cumpleaños y que seas muy feliz, porque te lo mereces.

(Judit se emociona)

Álex, es que Judit se ha emocionado. Dale tiempo para reaccionar, ¿de acuerdo?

No me lo esperaba.

Hay muchas personas aquí compinchadas esta noche, que te desean todos un feliz cumpleaños y que te quieren mucho. Que lo sepas.

Judit, ¿estás emocionada? No pasa nada. ¿Pero te ha gustado o no?

Claro que sí, es que no me lo esperaba.

JUDIT DECLARA SU AMOR A ÁLEX

Álex es una persona muy especial para ti, ¿verdad? Y le quieres mucho, ¿verdad que sí? Dile lo que sientes ahora.

Pues no sé, que es una persona muy especial para mí, que le he cogido mucho cariño, y en este tiempo me he dado cuenta de que poco a poco empiezo a quererle...

¿Lo has escuchado, Álex?

Sí, sí, lo he escuchado.

Dice que está empezando a quererte.

Me ha dejado un poco en shock.

¿Es que no te lo había dicho nunca?

No.

¿De verdad que nunca te lo había dicho? ¿Lo dices en serio, Álex?

Claro, porque le cuesta decir las cosas.

Judit, repíteselo de nuevo.

No es que no quiera, sino simplemente, como esto no lo hemos hablado, me cuesta...

JUDIT SE EMOCIONA CON EL MENSAJE DE CRISTINA

Tengo a otra persona que también te quiere felicitar. Tú ya la conoces, ¿le digo que entre en la conversación? Te paso a Cristina.

Felicidades, guapa.

(Judit vuelve a emocionarse)

Escúchame. Lo que hemos estado hablando esta tarde-noche. Yo sé que a veces soy un poco fría, y me apetecía recordarte que eres muy especial para mí, que me haces mucha falta. Espero que nuestra amistad dure mucho más y que sigamos pasando todos estos momentos, tanto buenos como malos. Ya sabes que te quiero mucho y que me encanta verte feliz.

(Judit llora)

No llores, por favor. No quiero que lo pases mal. Ya sabes que a veces soy demasiado dura contigo porque quiero que estés bien, necesito que estés bien.

Pero, Cristina, ahora mismo Judit se siente muy feliz.

Ya lo sé, pero igual que hay momentos malos, hay buenos.

Judit, ¿a que no olvidarás esto nunca? Son tus amigos y les quieres.

Mucho.

Antes de que os despidáis, quiero que os digáis las palabras finales.

(Cristina) Pues nada, que ya te lo he dicho todo. Muchas felicidades. Y el sábado intenta pasarlo lo mejor posible.

Te quiero mucho.

Y yo también, cariño.

(Álex) Bueno, cielo, que pases un cumpleaños muy feliz. Todos te queremos mucho. Y que seas muy, muy feliz.

Judit, que tengas un bonito día de cumpleaños.

Muchas gracias.

Nos acordaremos de ti. Felicidades.

Un beso.

Álex, ha sido muy bonito. Cristina, ha sido precioso. Sois buenos amigos. Hasta pronto.

