José luis: “Iba a suicidarme y Momentos lo evitó”

Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás?

Muy bien.

Tú llamaste hace tres meses. ¿Qué contaste, José Luis?

Pues que me iba a quitar la vida. ¿Te acuerdas que nos quedamos hablando fuera de programa?

Claro.

He intentado comunicar contigo. Me diste algunos teléfonos. Hoy he podido llamarte.

Para los oyentes que te escuchan, si tú quieres dar algún detalle más, para que recuerden esta llamada tuya...

Estaba muy angustiado, muy mal. Te dije que si no entraba en antena me quitaría la vida. Estaba muy mal. Te llamo para darte las gracias porque me salvaste la vida. Me voy a acordar de ti para siempre.

Esto me emociona, José Luis.

Mi vida ha cambiado totalmente. Tengo unas ganas enormes de vivir. He rehecho mi vida. Fue colgar el teléfono y recapacitar, volver otra vez a la niñez. He buscado al amor de mi vida, que fue el primero que tuve, y hemos empezado una relación cuarenta años después. Y va muy bien.

¡Cuánto me alegro, José Luis, de que esta llamada tuya aquí te funcionase, que te ayudase!

Muchísimo, además. No sé si es que estaba predestinado que tus palabras me cambiasen el chip. No lo sé, pero es totalmente diferente, maravilloso...

Sinceramente no sé qué decirte... Muchas gracias.

Tenía muchísimas ganas de poder hablar contigo y contarte un poco. ¿Te acuerdas que te dije que no tenía problemas de dinero? Ahora lo que hago es ayudar a la gente. En tres meses he pagado muchos alquileres que la gente no puede pagar, recibos de luz, de agua... Les hago la compra en los supermercados. Me siento muy bien y necesitaba contártelo. Que los oyentes sepan, Luis, que eres realmente un amigo. Ha habido veces que he estado muy hundido y no lo he visto. Simplemente es sentarte y recapacitar, y poner en la balanza las cosas buenas y las cosas malas, y las malas aparcarlas y tirar de las buenas.

Muchas gracias por hacérnoslo saber. Quiero que sepas que siempre vas a contar con mi amistad.

De hecho tú, Luis, estarás en mi vida siempre.

Pues hablemos de vez en cuando aquí en el programa. Llámame, me gustará saber de ti.

Cuando vaya a Barcelona...

Me gustaría mucho conocerte. Te mando un enorme abrazo.

Y a ti igual. Muchas gracias.

Muchas gracias a ti por esta llamada, sinceramente.

Seguid así.

