Jenny: “Sufro anorexia desde los once años. Ha llegado un punto en el que ya no puedo más”

¿Qué edad tienes, Jenny?

Dieciocho años.

¿Y qué te ocurre?

Llevo ocho años con anorexia y bulimia. Ha llegado un punto en el que no puedo más. He ingresado muchas veces, tanto en hospitales privados como públicos. Siempre hay algo que no me deja seguir adelante y ya estoy cansada. Al ser mayor de edad he cambiado de médicos.

¿Tienes episodios de bulimia y anorexia o sólo de bulimia?

Ahora ya la bulimia está atrás. Tengo más anorexia nerviosa.

¿Desde cuándo la padeces?

Desde los once años. Yo siempre había sido muy delgadita y quería ser modelo. Engordé dos o tres kilos. Al principio todo el mundo me decía que estaba muy guapa, que estaba empezando a hacerme mujer, que pronto cambiaría. Yo me sentía halagada, pero luego se convirtió en un martirio. Cada día se me clavaban las palabras, hasta que ya no pude más y tuve que empezar a adelgazar. Por eso lo he pasado muy mal. Ahora he cambiado un poco en el aspecto de que soy más consciente, de que esto en verdad no es vida. Puedes tú o puede ella contigo.

Te han explicado qué es esta enfermedad, ¿verdad?

Sí. Lo malo es que mucha gente cree que padecer anorexia es estar súper delgada, pero es mucho peor cómo estás psicológicamente que el peso en el que estés. Yo ahora mismo no vomito. Cada día me esfuerzo por comerme un plato de comida, pero en realidad estoy destrozada por dentro, como muerta en vida.

¿Cuál es tu peso ahora?

Peso 40 kilos.

¿Y cuánto mides?

1,65.

¿Es verdad que la percepción de una persona que padece anorexia o bulimia es que todo el mundo te ve esquelética y tú te ves gorda? ¿Es así?

Sí, nunca me he visto delgada.

Pero ahora mismo lo estás, Jenny.

Pero yo no lo veo así. Yo me miro al espejo y veo que no estoy delgada. Y eso es lo que más duele, que todo el mundo te diga una cosa, ver a tu madre llorando, a tu hermana o a alguien que te quiere, a tu pareja, y no poder entender que en realidad estás delgada.

Yo te he preguntado antes qué es esta enfermedad o este trastorno. Te lo he preguntado porque quizás hay personas que te escuchan que no saben lo que es. Explícanos qué es y en qué consiste. Sabemos lo que es la anorexia y la bulimia. Bulimia es cuando te da por comer y la anorexia es cuando comes y todo lo que comes lo vomitas o te obligas a vomitarlo. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Qué pasa en la mente de una persona?

Supongo que no te valoras lo suficiente o hay algo que ha fallado en tu infancia. Empiezas creyendo que lo controlas, porque empiezas con la típica dieta. Hoy dejo de comer esta manzana y al día siguiente no como. Cada día es contar calorías, estar pensando en eso, y eso se convierte en tu otra vida. Es como vivir tu propia muerte. Te destruyes tú misma.

¿Esto puede llegar a ser o es un trastorno mental?

Sí, es un trastorno del comportamiento alimentario. Todas las veces que he ingresado ha sido en las plantas de psiquiatría.

¿En cuántos centros has estado en total?

En tres o cuatro diferentes.

¿Durante cuánto tiempo?

En el Hospital de Barcelona, cuando llegas al peso, te dan el alta. Los otros los he abandonado.

¿Cuánto has durado en los otros?

En el hospital de día duré unos meses y lo dejé un tiempo. En tratamiento y con ingresos ya llevo cuatro o cinco años.

Tú estás buscando un centro. ¿Qué te hace pensar que en el próximo centro vas a estar hasta el final, hasta que te pongas bien de verdad?

Porque yo me he dado cuenta que así no puedo vivir más. Ya no puedo más conmigo misma. Tengo dieciocho años, voy a hacer diecinueve y no tengo nada. Estoy destrozando mi vida y a la gente que está a mi lado. Es luchar o morir. Estoy intentando luchar.

Hay un porcentaje bastante alto de personas que padecen anorexia o bulimia, que fallecen, ¿lo sabes?

Sí, la primera vez que ingresé el médico le dijo a mi madre: “Menos mal que ha ingresado hoy y no dos días más tarde”, porque con todo lo que vomitaba y lo poco que comía me hubiera dado un paro cardíaco.

¿Tu familia cómo está?

Destrozada.

¿En qué punto estás ahora mismo?

En que me esfuerzo en comer e intento hacer lo mejor que puedo, pero se tiene que arreglar todo mi cuerpo. Me gustaría ser normal, poder ir a comer con mis amigas y estar disfrutando de lo que estoy comiendo, no estar pensando en qué tengo que hacer luego para adelgazar. Sólo pido poder ser libre otra vez, no vivir siempre pensando en la comida y en lo que puedo o no puedo comer.

