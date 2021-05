David en Momentos: “Estoy muy enamorado de Natalia”

Buenas noches, David, ¿qué tal?

Hola, ¿qué tal, Luis?

Muy bien, David. Me alegra mucho que estés aquí.

A mí también, aunque estoy un poco nervioso.

No te preocupes, se te pasará. ¿Es la primera vez que llamas?

Sí, hace mucho que te escucho, pero hasta ahora no me atrevía a llamar.

Ya verás cómo los nervios se te pasan enseguida. ¿Qué me querías contar?

Simplemente quería hacer una dedicatoria a mi novia.

¿Cómo se llama tu novia, David?

Natalia.

¿Cuánto tiempo hace que sois novios?

Relativamente hace poco, hace un año. Hoy hemos hecho un año.

¿Hoy es vuestro aniversario?

Sí, y quería darle una sorpresa por aquí. Siempre se lo he dicho cara a cara, y hoy quiero hacerlo de una manera diferente.

Y cuando tú se lo dices cara a cara, ¿qué le dices?

Es que yo soy muy romántico.

Entonces Natalia tiene que estar encantada contigo. Encontrar a un hombre romántico es un regalo para una mujer.

Sí, porque los hombres no solemos decir lo que sentimos. Somos como más introvertidos.

Claro, tú se lo dices a tu manera. Por eso te pido que lo hagas a tu manera. Si la tuvieras ahora delante... Olvídate de que estás aquí, en la radio. Tú cierra los ojos. ¿Cómo la llamas tú a ella, David?

Yo la llamo Nati.

Tú sabes que los enamorados tienen un vocabulario a veces casi secreto. Entonces, cuando tú le dices que la quieres, y a lo mejor están sus padres o sus amigos, y no quieres que se enteren, ¿qué le dices?

La miro fijamente.

¿Y ella te entiende?

Sí.

¿Y te sonríe?

A veces. Me gira la cabeza.

¿Por qué? ¿Es vergonzosa?

Sí, es bastante tímida.

¿Qué edad tenéis, David?

Yo tengo veinte años y ella dieciocho.

¿Quién se enamoró primero?

Yo.

¿Y qué se siente cuando se está enamorado, David?

Es una sensación diferente. Lo vives cada día. Te levantas y sabes que alguien te quiere.

¿Hablas con ella todos los días?

Siempre que puedo.

¿Te gustaría que este amor fuese para toda la vida?

Sí. Sé que para ella es un poco complicado. Cuando empezamos ella tenía miedo al compromiso. Yo iba un poco más directo, tenía las ideas más claras.

Pero ella ahora está comprometida contigo, es tu novia. ¿Lo saben sus padres?

Sí, lo saben desde el principio.

¿Y tus padres también?

Sí.

¿Has caído bien a la familia?

Sí, me llevo bien con su madre. Ella me cuenta sus cosas y yo le cuento las mías.

Cuando tú deseas decirle a Natalia que la quieres, ya me has dicho que la miras y le sonríes, pero explícame los modos en que lo haces, porque a veces las palabras se quedan cortas.

Aparte de decirle “te quiero” en persona, intento decírselo de todos los modos posibles. Siempre estoy muy pendiente de ella.

¿Le has hablado de este programa?

No, no sabe nada.

¿No sabe nada? ¿Ella no sabe que tú ibas a hablar aquí?

Es que ayer le dije: “¿Me permites hacer una locura?” Me preguntó que qué tipo de locura, si le iba a comprar algo. Me ha dicho barbaridades, que si había contratado a unos mariachis, que si había compuesto una canción y se la iba a cantar por teléfono, que si iba a cantarla en su ventana... Cosas disparatadas. Yo no sé lo que se está imaginando. A estas horas normalmente ella duerme. Le he preguntado si iba a tener el móvil encendido y me ha dicho que sí. Más o menos se espera que hoy la llame, pero no sabe para qué.

¿Todo lo que le querías decir a ella ya se lo has dicho o hay algo especial que le quieres decir?

Quería dejarle un mensaje grabado.

Este es el mensaje de David a Natalia: “Hola, Nati. Soy David. Te llamo desde el programa Momentos. Sé que muchas veces te digo que te quiero, pero a veces no es importante lo que dices, sino cómo lo dices y desde dónde lo dices. Ya te lo he dicho desde diferentes medios y me faltaba la radio. Tan sólo quería decirte que te quiero, porque me has hecho una persona súper diferente, has cambiado mi forma de ser, más perfecta aún, como tú, y me gusta estar contigo cada minuto, cada segundo. Te quiero. Hoy cumplimos un año y quería demostrártelo de esta manera. Un beso, Natalia.”

Inmediatamente después de dejarle el mensaje, aparece Natalia en antena. David no se lo esperaba.

“Guapo”, le dice Natalia.

“Hola”, responde David.

“Hola”, responde Natalia.

“¿En serio?”, dice David sorprendido. “¿No me estaban grabando? ¿Me estabas escuchando?”

“Claro”, le dice Natalia.

David responde: “Me han engañado. Yo que quería que te engañaran a ti y me han engañado a mí. ¿Qué te parece?”

“Pues que estoy alucinando”, dice Natalia.

“¿No te lo esperabas?”, le pregunta David.

“No, me has pillado desprevenida”, le dice Natalia.

“¿Te he despertado?”, le pregunta David.

“Sí, estaba durmiendo”, responde Natalia.

Interviene Luis: “Natalia, ha sido muy bonito escuchar a David.” Ponemos música y seguidamente Luis dice: “David, estás enamorado.”

“Hasta la médula”, responde David.

“Natalia, estás enamorada”, sigue diciendo Luis.

“Sí”, reconoce Natalia. “He escuchado todo lo que ha dicho David y me ha encantado.”

“¿A que no lo olvidarás nunca, Natalia?”, le pregunta Luis. “Has escuchado su mensaje, ¿verdad?”

“Sí”, responde Natalia.

Luis le pide a Natalia que le deje un mensaje a David.

Este es el mensaje de Natalia: “David, yo no soy mucho de decirlo tanto como tú, pero yo siento exactamente lo mismo que tú. Desde el primer momento en que te vi ya supe que eras una persona destacable en mi vida, y no sabía si sería como amigo o como algo más. Pero desde que nos conocimos nunca te has separado de mi lado. Me ha encantado. Te quiero muchísimo.”

David se emociona. Luis le dice a Natalia: “Eres afortunada de haber escogido a un hombre romántico como David, un hombre que está contigo por el compromiso del amor, que te ha elegido a ti y ha prescindido del resto de las mujeres de este planeta. ¿Para toda la vida, Natalia?”

“Esperemos que sí, que dure para siempre”, responde Natalia.

“Que seáis muy felices. Hasta muy pronto”, concluye Luis.

