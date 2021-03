Daniel: “Nuestra madre nos abandonó en una estación de metro de Barcelona y desapareció”

“Desde muy pequeño lo he pasado muy mal en la vida. Fui abandonado a los doce años. Mi madre nos abandonó a mí y a mi hermano pequeño, de once años. Todo vino por una infidelidad por parte de ella. Lo hizo con toda la frialdad. Nos dejó en una estación de metro de Barcelona, hasta que llegó una pareja de vigilantes de seguridad del metro que nos atendieron perfectamente tanto a mí como a mi hermano pequeño.

“Mi padre era camionero y siempre se ha ganado muy bien la vida. Él tenía a mi madre en bandeja hasta que se quedó invidente. Entonces empezaron a venir los problemas. Mi padre se quedó en paro porque ya no le renovaron el permiso de conducir del camión. Tuvo que dejar el trabajo y tuvo que esperar cuatro o cinco meses para entrar en la ONCE, y en ese período mi madre dejó a mi padre tirado en la calle. Mi madre nos amenazó con matarnos a mi hermano y a mí si no declarábamos ante el juez lo que teníamos que decir, que mi padre nos pegaba, que mi padre tal, que mi padre cual. El piso se lo quedaron mi madre y su amante.

“A mi padre le dieron una orden de que abandonara la vivienda, lo cual lo dejó en la calle, y a los dos meses mi madre nos abandonó a nosotros en la estación de metro. Después vendió el piso y desapareció con su amante. A partir de ahí fuimos a un centro de menores. Lo pasamos muy mal. Estuvimos nueve meses encerrados sin poder salir. Mi madre ha sido una mujer muy mala.

“Ahora ya tengo 24 años. Estoy casado, tengo un hijo y soy muy feliz. Mi hermano también ha contraído matrimonio.

“De mi madre he sabido hace dos años. Me enteré de que el hombre que estaba con ella estaba casado y la dejó.

“Yo no quiero saber nada de mi madre, lo siento mucho. No por lo que me ha hecho a mí, sino por lo que le ha llegado a hacer a mi padre. Mi padre es una bellísima persona, lo queremos mucho, es el mejor padre que hemos podido tener y lo tengo en mi casa conmigo.

“Mi madre me ha buscado cuarenta veces, a mí y a mi hermano pequeño, pero ya es muy tarde. Yo lo he pasado muy mal, mucho trabajo, mucho esfuerzo para salir adelante. Yo no la quiero ver, ni mi hermano tampoco. Esta mujer se merece lo que tiene. En el momento en que nos abandonó, mi madre renunció a sus derechos como madre.”

MOMENTOS CON LUIS RODRÍGUEZ

