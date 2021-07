Dani: “He sentido asco de mí mismo. Llevaba desde los 16 años consumiendo muchas drogas”

Buenas noches, Dani.

Buenas noches, Luis.

¿Qué tal estás?

Bien.

¿Qué me querías contar, Dani?

Estoy un poco emocionado.

Ya te lo noto.

Ahora tengo 34 años y llevaba desde los 16 consumiendo muchas drogas. Empezó con lo típico, un porro, esto, lo otro... y era como una especie de adicto a los fines de semana. Entre semana nunca consumí nada.

Pero los fines de semana sí.

Siempre, de toda la vida, desde los 16 años.

¿Hasta ahora?

Hasta hace ocho meses. Desde entonces no he vuelto a probar nada de nada.

¿Y cómo se ha producido este cambio?

A base de escucharos.

¿En serio?

En serio. Se lo he comentado a mi mujer. Ella tenía también un problema y ahora estamos muy bien, con una niña de cinco años y luchando sin fármacos ni nada. Y trabajando, como siempre. Llevo desde los 16 años trabajando. Eso nunca me ha faltado.

¿Qué pasó? ¿Que un día decidiste que se acabó?

Porque la cosa se me estaba yendo de las manos, sobre todo cuando empecé a consumir cocaína. Ya entre semana estábamos los dos muy desquiciados.

Pero os pasaba a los dos, a ti y a tu mujer. Los dos consumíais.

Sí, claro.

¿Había más personas en la familia que consumían?

No, en la familia nadie. Sólo mi mujer y yo. Íbamos a fiestas, salíamos a bailar... A veces habíamos intentado no tomar nada, pero se nos hacía todo muy aburrido. Luego empezamos con la cocaína. Estuvimos consumiendo durante cinco o seis años. Tuvimos a nuestra hija. Veíamos que la niña iba creciendo y ya empezó a sentarme mal. A mi mujer no le sentaba del todo mal, al contrario, era una persona más ansiosa que yo incluso. Y claro, me lo ponía peor. Yo empezaba a tener momentos en que quería dejarlo todo porque veía que entre semana me estaba afectando mucho. Cualquier cosa me sacaba de quicio, me estaba encerrando en casa, siempre estaba esperando el fin de semana. Era una rueda horrible. Pensaba que lo llevaba bien y no era así. A base de sentirme mal la última raya era ya remordimiento, no era droga. Era una cosa malísima. Lloraba por cualquier cosa. Se me iba mucho la cabeza. Y escuchando Momentos me di cuenta de que yo estaba muy mal.

¿Te ayudó entonces escuchar Momentos?

Muchísimo. Yo me echaba a llorar. He sentido asco de mí mismo. Sobre todo los domingos, porque de lo que nos quedaba del fin de semana yo le mentía a mi mujer diciéndole que no había más y me quedaba un poquito para mí. Y ese poquito a veces lo tiraba, porque escuchando la radio me venía abajo. Hasta que dije: “¡Basta!” Mi mujer quería consumir, y tuve que aguantar un tirón muy fuerte. Al final mi mujer empezó a ver las cosas, empezamos a verlo los dos, lo hemos aguantado todo... Si uno quiere, sale. Hace ocho meses que lo he dejado, pero de cuajo, todo.

¿Tu mujer también?

Claro. Yo había llamado para deciros que Momentos sirve. A mí me ha servido escuchar a gente que se estaba haciendo polvo, chavales, hombres, que lo habían perdido todo... Yo me veía así. Se lo contaba a mi mujer y le decía que llamara un día. He sufrido ataques de ansiedad, me he pasado tres o cuatro días sin dormir... Trabajando, porque no he faltado ni un solo día a trabajar. Mi mujer ha desarrollado una fobia social, pero ahora todo está perfecto.

¡Cuánto me alegro!

Mi llamada es para daros las gracias. Esto que hacéis a mí me ha ayudado. Yo he tenido una niña, y Momentos ha sido un puntito en mi vida que me ha hecho cavilar mucho y abrir los ojos. Gracias. De verdad que lo hacéis muy bien. Yo he llegado a aborrecer muchas cosas. No lo quiero más en mi vida. Lo aborrezco.

Formidable, Dani.

Es una ruina para cualquier persona que lo toque. Hay tanta gente, tantos amigos míos a los que he tenido que dar de lado, que siguen pensando que lo llevan bien...

Pues ya estás en la lista de los triunfadores, Dani. Tú y tu mujer. Felicitaciones.

Gracias por el programa.

Un saludo, Dani.

Gracias por todo.

MOMENTOS CON LUIS RODRÍGUEZ

Radio de madrugada con Luis Rodríguez.

La radio a oscuras...

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Cope Barcelona para todo el mundo.

La radio no decae, ni siquiera por la noche. Las horas profundas de la madrugada son un “non stop” a disposición de curiosos, insomnes, amas de casa, universitarios, profesionales, gentes de edad avanzada, jóvenes y adultos que coinciden en el cruce de caminos de uno de los males de nuestro siglo: la incomunicación en las grandes ciudades.

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, de la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

“Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.800.000 seguidores en Facebook.com/momentosluisrodriguez, así como más de 23.500.000 descargas de podcasts de las llamadas en la plataforma Ivoox.com/momentosconluisrodriguez.

Todos los días de 1,30 a 6 de la madrugada a través de Cope Cataluña y Andorra. “Momentos con Luis Rodríguez”, desde Barcelona para todo el mundo.

Puedes comunicarte con Luis Rodríguez a través del teléfono gratuito 900 40 20 32 o bien contar tu historia escribiendo a luisrodriguez@momentos.fm.