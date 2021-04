Carlos: “Mi descenso a los infiernos”

“Debería pedirte disculpas, Luis. El día que llamé al programa iba colocado y bebido. Al día siguiente tuve bastantes lagunas sobre nuestra conversación”. De esta manera, Carlos llama a Momentos para decirle a Luis Rodríguez que se quedó con las ganas de hablar de manera tranquila y serena.

“He vendido droga. La idea de vender cocaína surgió antes de engancharme. Conocí a una chica que consumía hacía quince años. Empecé a consumir y me dio un brote psicótico”. Carlos no era consumidor, pero sí traficante a pequeña escala. Una clienta fue la puerta de entrada a mi descenso a los infiernos.

A día de hoy, Carlos está en tratamiento médico y profesional, desde que el consumo de un alucinógeno le provocó un brote psicótico. “Son experiencias que provocan pánico, es como vivir en una película de miedo”. De todos modos, Carlos confiesa que sigue consumiendo drogas.

“He perdido cualidades. Mis amigos me consideraban una persona muy divertida. Yo me dedicaba a hacer reír a la gente, soy actor”. Sin embargo, Carlos no tiene claro el dejar de consumir drogas.

“Los que somos drogadictos funcionamos de otro modo”, expone Carlos. Ante esta afirmación, Luis le responde: “No me gusta mucho cuando te defines como drogadicto. Tú eres Carlos, y tienes adicción a las drogas. Eres la obra maestra de la creación, somos la obra maestra del Creador. Tienes un problema y puedes salir. Eres una persona importante y valiosa. Tú puedes salir. ¿Tú quieres?”

De día se va deprisa, a un ritmo frenético, no hay tiempo para nada y la radio se oye mientras se desempeña otra actividad. La madrugada, en cambio, es el tiempo de la calma, de la reflexión, el insomnio, la soledad, el darle vueltas a los problemas...

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados.

La radio se convierte entonces en compañera, en íntima amiga y, a veces, en tabla de salvación. A través del teléfono, Luis Rodríguez está a disposición de todos los que deseen ser escuchados. Eso explica la buena audiencia de “Momentos”, un programa donde los oyentes pueden ser escuchados y también comprendidos; explicar sus problemas e inquietudes.

A través del teléfono gratuito 900 40 20 32 son muchas las llamadas, las historias, las vivencias que se comparten en antena, creando el ambiente preciso para que el oyente se sincere y profundice sobre cualquier tema que haya elegido libremente. En “Momentos con Luis Rodríguez” la audiencia es la auténtica protagonista.

“Momentos con Luis Rodríguez” ha sido premiado en numerosas ocasiones por su labor social y cuenta con más de 1.800.000 seguidores en las redes sociales, además de 22 millones de descargas de podcast en la plataforma iVoox.com.

