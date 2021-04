Ana: “Mi hija está en la adolescencia, tiene 16 años, empezó a adelgazar, y actualmente pesa 32 kilos”

Mi hija tiene un problema. Está en la adolescencia, tiene 16 años, empezó a adelgazar, a adelgazar... y actualmente pesa 32 kilos. El psiquiatra que la lleva me ha dicho que tiene cura, pero hace falta dinero.

¿Qué le pasa exactamente?

No lo sabemos, Luis. Nunca hemos sabido lo que le pasa. Después de visitar varios hospitales, no le han encontrado lo que tiene.

¿Qué síntomas tiene?

Pierde kilos por día, no come nada, está muy delgada, ha perdido la regla...

¿Es anorexia o no?

No, la anorexia está descartada. Incluso estuvo ingresada en una clínica de tratamiento de la anorexia y no es esto. En realidad es un problema psicológico que tiene.

¿Cómo empezó todo? ¿Qué le pasó, Ana?

Ella tiene una hermana que es muy guapa y es el espejo en el que ella se mira. Para mí es igual de guapa, pero ella no tiene el tipo que tiene su hermana.

¿Y entonces qué le pasó? ¿Empezó a dejar de comer?

Efectivamente.

Si ella no come, y está en 32 kilos, y está esquelética, ¿tú dices que no es anorexia? ¿Quién te ha dicho que no es anorexia?

Un prestigioso médico.

Si te ha dicho que no, desde luego no lo es, pero, ¿qué le pasa entonces?

No lo sabemos, es psicológico.

¿Y cómo la tratan a ella? ¿Cómo la están ayudando?

Los médicos no la tratan, porque no saben qué darle.

¿Qué estatura tiene tu hija?

1,60.

¿Y pesa 32 kilos? Entonces tu hija es un esqueleto.

Tienes toda la razón, Luis.

¿Y no está en un hospital?

Tuvimos un problema exactamente igual con una sobrina mía, y el mismo médico que lleva a mi sobrina también está llevando a mi hija. Me ha dicho que tiene cura, pero hace falta dinero.

¿Pero esto quién te lo ha dicho?

Un médico psiquiatra.

Escucha, tienes que actuar con rapidez y tienes que cambiar de profesionales.

Éste es un buen profesional.

Tu hija pesa 32 kilos, está en los huesos. Tu hija morirá, ¿lo sabes?

Yo sé que mi hija se nos muere.

Si este profesional dice que para curar esto hace falta dinero, tienes que huir de él. Y aunque sea muy buen profesional, que se lo quede él. Tienes que cambiar de profesional, pero ya.

Lo tengo todo mirado, Luis.

¡Pero cómo lo vas a tener todo mirado! Tu hija está en una fase muy peligrosa.

Sí, Luis. Este mismo doctor llevó a mi sobrina hace unos veinte años. Y fue todo a base de pagar. Te lo puedo asegurar, porque yo fui de las que le salvó la vida a mi sobrina, porque tenía el mismo problema que tiene mi hija.

¿Este doctor es el único que hay aquí en Barcelona?

Es el único que conozco.

Pues tienes que reaccionar y conocer a otros profesionales. Tienes que olvidar a este profesional y buscar a otro que atienda a tu hija, que no te hable de dinero, porque tu hija va a morir.

¡Pero si él no me habla de dinero!

Te ha dicho que hace falta dinero para salvarla. Cambia de profesional, huye de él, olvídalo.

Pero está en juego la vida de mi hija.

Pues búscate otra persona.

Sí, pero mientras la busco y no la busco, la encuentro y no la encuentro, ya sé lo que hay.

¿Entonces vas a dejar morir a tu hija?

No, no, desde luego que no.

¿O vamos a hacer algo para ayudarla?

Yo ya no sé que más hacer, Luis. No sé dónde buscar.

¿Y este profesional que tú tienes te corresponde por la Seguridad Social?

No, éste no me corresponde por la Seguridad Social para nada. Éste me cobra 80 euros cada vez que voy a su consulta con mi hija.

¿Y por qué te dice que hace falta dinero, que hay un modo de ayudarla pero con dinero? ¿A qué se refiere?

Él me ha asegurado que como a mi sobrina le pasó exactamente lo mismo que le está pasando a mi hija...

¿Y qué le pasó a tu sobrina al final?

Mi sobrina hoy en día es una mujer de 36 años embarazada.

Pero no hay dos personas iguales, no hay dos enfermos iguales. Vamos a hablar de tu hija. ¿Esta persona por qué te dice que hay otros medios de ayudarla pero que hace falta dinero?

El medio es llevándola a él. Él le da unas terapias y me explica todo lo que le pasa a mi hija.

Él dice que te podría ayudar, pero con dinero.

Claro, tengo que llevarla tres veces por semana, y cada vez que la llevo son 80 euros.

Y si no, pues que se muera.

Más o menos.

¿Y tú vas a seguir con esa persona?

Mientras no encuentre otra cosa sí, Luis. ¡Pero es que ya no tengo!

Tu hija pesa 32 kilos, Ana, y si mide 1,60 tendría que pesar 60 kilos, el doble.

Ya lo sé.

¿Y en el hospital quién te atiende?

Me atiende el equipo del doctor.

¿Y allí no te ayudan? ¿No saben qué hacer?

Te puedo asegurar que la he llevado a todos los hospitales habidos y por haber. No dan con lo que tiene.

No saben lo que tiene, pero habrán investigado el caso.

Le han hecho muchísimas pruebas. Es un tema psiquiátrico.

Una adolescente que deja de comer porque su hermana es mucho más guapa, ¿y dicen que no es anorexia?

No, dicen que no saben lo que tiene.

¿Y no la pueden alimentar de otro modo?

No, porque mi hija se niega a comer.

Tu hija se puede negar, pero un juez la puede obligar a alimentarse.

Yo no obligaré a mi hija jamás.

¿Tú no vas a obligar a tu hija a comer? Ana, tu hija se está muriendo. Tu hija tendría que estar ingresada, ¿es que no lo ves?

Ana llora. Es incapaz de seguir hablando. Quedamos en reanudar la conversación al día siguiente.

