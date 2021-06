Adriana sorprende a su novio en directo para hacerle una declaración de amor, y le canta:

¿Cómo estás, Adriana?

Un poco nerviosa.

¿Por qué?

Por lo que voy a hacer ahora.

¿Qué vas a hacer?

Llamar a mi novio y decirle lo mucho que le quiero. Él ahora está trabajando.

¿Y cuánto tiempo hace que sois novios?

Ya va a hacer un año y medio.

¿Y sigues enamorada, Adriana?

Más que el primer día.

Y eso que dicen que el enamoramiento solamente dura tres meses. ¿Estás de acuerdo?

No estoy de acuerdo para nada. En nuestro caso es para toda la vida.

¿Para toda la vida? ¿Y se lo has dicho, Adriana?

Muchas veces, pero a veces duda un poquito, porque nos vemos poco.

¿Cómo se llama tu novio?

David.

¿Y qué edad tenéis?

Yo voy a hacer 20 y él tiene 26.

¿Cómo le conociste?

Al principio él no me gustaba, y al final cuando le conocí en persona fue un flechazo.

¿Qué es lo que más te gustó de él cuando le viste?

Su mirada.

¿Cómo era su mirada?

No sé cómo explicarlo.

¿Y mantiene la mirada todavía?

Sí. Sabe cómo hacerme feliz cada día. La verdad es que se lo merece.

¿A pesar de que no os veis mucho?

A pesar de que no nos vemos mucho, sí.

¿Tú le dices muchas veces que le quieres?

Sí, pero no se lo cree.

¿Y él también a ti?

Sí, él me lo dice más veces a mí que yo a él.

¿Quién de los dos quiere más?

Diría que yo más, pero seguro que te dice que él más.

¿Os veis poco porque no tenéis tiempo o porque estáis muy lejos?

Porque él vive muy lejos de aquí. Además muchas veces no puede moverse, mi madre no me deja...

¿Vive en Cataluña?

Sí, pero fuera de Barcelona.

¿Y la última vez que le viste cuándo fue?

El domingo.

Y seguro que también le dijiste que le querías.

Sí, pasamos todo el día juntos. Cada vez que puedo se lo digo.

¿Le encuentras a faltar?

Sí, hablo con él todos los días y hoy precisamente no hemos hablado.

¿No habéis hablado? ¿Y tú qué quieres hacer, mandar un mensaje?

Sí, quiero cantarle y decirle que le quiero.

¿A ti se te da bien cantar?

Sí, he participado en varios concursos. Alguno lo he ganado.

¿Le cantas a menudo?

Sí, cuando puedo sí. Según él algún día llegaré a ser una cantante famosa, pero a mí eso no me importa; a mí me gusta ver la cara que pone él cuando le canto.

¿Cuando tú le cantas qué haces? ¿Le miras a los ojos?

Sí.

¿Y él cómo te mira?

Mantiene la mirada y se le cae la baba. Le he dicho muchas veces que no puede ser bueno que nos queramos tanto.

¿Y te sonríe?

Y me sonríe.

¿Y qué le vas a cantar esta noche?

Un trocito de una canción romántica.

Va para él, de Adriana para David. ¿Lo podemos grabar? ¿Quieres que lo escuche?

Sí.

Este es el mensaje cantado de Adriana para David:

♪♫ Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie; sólo para ti. ♪♫

¡Qué bonito, Adriana! Dices: “Ya no tengo corazón ni ojos para nadie; sólo para ti.” ¿Se lo has dicho a él muchas veces?

Es una letra preciosa.

¿Este fragmento de esta canción se lo has cantado a él muchas veces?

Sólo el día que le pasé la canción. No se la he vuelto a cantar.

“Ya no tengo corazón ni ojos para nadie...” Esto es el amor, que no existe nadie más para ti. El amor es fantástico.

Lo es.

¿Verdad que es lo más bonito de la vida?

Sí, es lo más bonito.

¿David te trata bien?

Como a una princesa. Sinceramente no he podido encontrar un chico mejor en el mundo.

¿Cuándo formaréis una familia?

Primero debo acabar mis estudios. Me quedan dos años.

¿Qué estudias?

Administración y finanzas. Cuando acabe podré empezar a trabajar. Ya estamos pensando en un futuro juntos. Todo poco a poco.

¿Y durante estos dos años podrás mantener la llama del amor como la vives ahora?

Sin duda, como lo hemos hecho hasta ahora. Con muchas dificultades, porque las hemos tenido.

¡Qué afortunado es David!

Más lo soy yo.

Todo esto que tú dices de él, que es tan bonito y lo expresas tan bien, ¿él también lo siente respecto a ti?

Sí, más que decirlo me lo demuestra.

Adriana, me ha encantado tu llamada.

A petición de Luis, Adriana vuelve a cantar el fragmento de la canción, e inmediatamente después interviene David:

“Hola, princesa”, dice David.

“¡Hola!”, responde Adriana sorprendida.

“Sé que me has dedicado una canción por la radio”, dice David.

“Sí, cariño”, responde Adriana, “en el programa Momentos con Luis Rodríguez”.

“Querías darme una sorpresa y me han puesto a escucharte desde el principio”, le dice David, “así que he escuchado todo lo que has dicho, desde el principio hasta el final.”

“Te quiero mucho”, dice Adriana.

“Yo te quiero aún más”, contesta David.

“Ya lo sé”, responde Adriana. “Que sepas que por muchas dificultades que tengamos estoy contigo, estamos juntos, y te quiero un montón. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida.”

“Pensaba que no te atreverías a dedicarme una canción por la radio”, dice David. “Te has puesto nerviosa, pero en realidad cantas mucho mejor, que lo sepa la audiencia.”

“Y en el mejor programa, Momentos, que es el que escucho yo siempre”, dice Adriana.

Interviene Luis: “Hola, David, me ha encantado escucharte.”

“Gracias”, responde David.

“Yo le decía a Adriana que eres afortunado”, le dice Luis.

“La verdad es que sí”, responde David, “porque nunca pensé que encontraría una chica tan especial.”

“Adriana está muy enamorada de ti”, le dice Luis.

“Yo lo estoy más”, contesta David.

“Y lleváis un año y medio”, responde Luis. “Yo le decía a Adriana que, dicen algunos, que el enamoramiento sólo dura tres meses, que de lo contrario no se podría resistir. ¿Tú lo resistes?”

“Eso es mentira”, contesta David. “Yo pienso que el amor sigue y crece si es la persona adecuada.”

“¿Para toda la vida?”, pregunta Luis.

“Para toda la vida”, responde David.

“Y cuando ella te canta, ¿tú qué haces?”, pregunta Luis.

“Me la quedo mirando embobado”, reconoce David.

“Además lo hace transmitiéndote un mensaje”, le dice Luis. “¿Tú le cantas a ella alguna vez?”

“No, yo si canto empieza a llover”, dice David.

“Cuando ella te canta, ¿tú le respondes aunque sea con palabras?”, pregunta Luis.

“Yo con la mirada se lo digo todo”, responde David.

“Cuando la conociste, ¿qué fue lo que te cautivó de ella?”, pregunta Luis.

“A mí ya me gustaba desde el principio”, responde David. “Cuando vi su foto, dije: “Esta chica tiene que ser para mí.””

“Y cuando la viste, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó por tu mente?”, pregunta Luis.

“Confirmé lo que ya pensaba desde el principio”, responde David.

“¿Podrás esperar dos años para formar una familia, como ha dicho Adriana?”, pregunta Luis.

“Esperaré lo que haga falta”, responde David.

“Me ha encantado esta conversación”, dice Luis. “Aprovechad estos treinta segundos.”

“Ya lo sabes, siempre te lo digo”, le dice David a Adriana, “tú eres mi princesa y te quiero un montón.”

“¡Qué guapo eres!”, le responde Adriana.

“Con tu belleza lo eclipsas todo”, contesta David.

“Un saludo para ti, David, ha sido muy bonita la llamada. Adriana, ha sido preciosa la llamada, de verdad. Os felicito. Sois una bonita pareja. Que os dure toda la vida”, concluye Luis.

