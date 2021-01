Montse Barceló nomenada vicepresidenta per a Europa de Veristat. Entrevista a Montse Barceló, vicepresidenta per a Europa de Veristat. Duros a quatre pessetes, el programa d’economia de COPE Catalunya i Andorra. Conduït per Quim Esteban. Cada diumenge, parlem de l’actualitat econòmica, de l’economia domèstica i d’històries d’emprenedors catalans. Diumenges d’11 a 12 a COPE Catalunya i Andorra.