El govern central vol cobrar per circular per autovies i autopistes. Entrevista a Albert Gibernau, professor d’economia de la Universitat Abat Oliba CEU. Duros a quatre pessetes, el programa d’economia de COPE Catalunya i Andorra. Conduït per Quim Esteban. Cada diumenge, parlem de l’actualitat econòmica, de l’economia domèstica i d’històries d’emprenedors catalans. Diumenges d’11 a 12 a COPE Catalunya i Andorra.