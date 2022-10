Aquesta setmana també ha passat pels micròfons de “Duros a 4pessetes” el gabinet jurídic “Aporcentaje”, els advocats que no cobren si tu no guanyes. Amb Jorge Fuset hem parlat sobre del dret a la informació que tenim tots quan ens sotmetem a un tractament mèdic. Com i quan ens ha de informar el nostre metge ? Hem de signar un consentiment si ens han d'operar ? De totes aquestes qüestions hem parlat durant l'entrevista.