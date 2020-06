Aquest diumenge 14 de juny torna "duros a 4 pessetes" al seu horari habitual, d'11 a 12 del matí

Després d'unes setmanes aturats pel confinament torna a COPE Catalunya i Andorra l'espai d'economia i negocis "duros a 4 pessetes".

El programa està consolidat com a referent del món econòmic en la ràdio catalana. El programa dirigit per Quim Esteban, i impulsat per Strategycomm, que s'emet cada diumenge entre les 11 i la 12 del matí, ha aconseguit fer-se un lloc entre l'audiència de Catalunya interessada en el món de l'economia.

"Duros a 4 Pessetes" informa setmanalment de l'actualitat econòmica i empresarial des de la perspectiva dels petits empresaris i els autònoms, un col·lectiu que no sempre troba l'espai que es mereix en els programes tradicionals.

El programa compte amb opinions i visions variades sobre el món dels negocis. El director d'Economia Digital, Manel Manchón, és un d'ells.

El periodista aporta una visió assossegada de les claus econòmiques dels últims set dies, donant a conèixer a l'audiència els temes més destacats del món econòmic català i espanyol.

Quim Esteban porta molts anys d'experiència en el món audiovisual. Dirigeix i presenta el programa tots els diumenges des de les 11 fins a les 12 del matí a COPE Catalunya i Andorra.

Celebrem aquesta tornada a una certa normalitat convençuts que ara, més que mai, la necessitat de parlar d'economia i tenir una visió variada en el camí dels negocis serà fonamental a l'hora d'estar ben informats.

Econòmicament se'ns tiren a sobre temps difícils però, amb paciència i donant les passes adequades, ho superarem.

A "Duros a 4 pessetes" volem ser, com sempre, el vostre programa d'economia i negocis de referència.