Vila propone un proyecto parecido al del PNV, que no renuncie a la independencia pero sí a la vía unilateral

En declaraciones al programa 'Converses' de COPE Catalunya i Andorra, Santi Vila, exconseller de Territori, Empresa y Cultura de la Generalitat, ha expresado la necesidad de apostar por el camino de la reconciliación para resolver el conflicto catalán. Esta reconciliación, dice, pasa por “recuperar el consenso constitucional”. Considera que primero hay que “desinflamar la situación”, y que se debe dejar a un lado “el ajuste de cuentas judicial”.

Santi Vila considera que las penas “de dos dígitos” impuestas a los políticos independentistas no son justas. Teniendo en cuenta que el magistrado Manuel Marchena en la sentencia afirma que todo lo del Procés fue una ensoñación, cree que para avanzar en una solución del conflicto “se debe dejar a un lado este episodio judicial y pasar al escenario político con la mesa de diálogo”, la que ve como la única opción posible. De hecho, valora positivamente que parte del independentismo haya reconocido que para llevar a cabo su proyecto es imprescindible ampliar la base y “dejar a un lado la vía unilateral”.

Vila ha manifestado que, al igual que él mismo, ”unos 300.000 catalanes se sienten huérfanos y no se sienten representados por ningún partido”. “Cuesta mucho encontrar un partido moderado y centrista que te represente”, ha afirmado. “A mí me gustaría que apareciese”, ha afirmado el exconseller. Por eso ha dicho que le gustaría que ”los sectores más moderados de distintos partidos como PDCAT, Lliga Democràtica, Units per Avançar o los de Poblet, que comparten muchos puntos en común entre ellos, se juntaran en un único proyecto político fuerte”. Pero también augura que “si van por separado, perderán.” En este sentido, Santi Vila considera que “para hacer un proyecto político eficaz, se tiene que ser práctico” y apuesta por un proyecto político con base en tres pilares: la gente, el proyecto en sí, y un liderazgo, aunque sobre esto último no ha querido decir nombres. Vila propone un proyecto parecido al del PNV, “que no renuncie a la independencia pero sí a la vía unilateral”, o bien “que se comprometa con un proyecto constitucional puesto al día”.

Nadie ha hecho más por el independentismo que Aznar

Preguntado por si cree que José María Aznar tenía razón cuando dijo que la sociedad catalana estaba dividida, ha respondido que “nadie ha hecho más por el independentismo que Aznar” y ha ironizado diciendo que en lugar de poner tantas plazas con el nombre de 1 de octubre, él pondría plazas de José María Aznar. Por otro lado, el exconseller ha recordado sus momentos con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en los que discutían sobre el camino que se debía seguirse con el Procés y ha recuperado las palabras del expresidente, que le decía que no subestimase nunca “la capacidad de Madrid para cometer errores”. Santi Vila ha explicado que muchas veces le preguntan que si cree que en el año 2029 Cataluña será independiente y que él siempre responde que no lo sabe, pero que, de ser así, “habrán jugado un papel igual o más importante los errores del resto que los propios aciertos”.

Mesa de diálogo Gobierno-Generalitat

Preguntado por la mesa de diálogo y por qué propuesta de reconciliación puede salir de esta, Vila ha hecho referencia a otra propuesta que le plantearon en su momento a Soraya Sáenz de Santamaría y que se basaba en dos premisas. Por un lado, “que no se podía cuestionar la soberanía nacional española -no hay democracia sin ley- pero que tampoco se puede aceptar que la ley acabe ahogando a la democracia”. Al contrario, deben hacerse las reformas necesarias para acompasar las nuevas demandas sociales a la legislación. Y, por lo tanto, la segunda premisa es “que los catalanes deben poder votar: una reforma constitucional, un nuevo reparto de las estructuras de Estado en España y Cataluña, una reforma fiscal que beneficie a los que tiran del carro en vez de centrarse en la cohesión, y poner de manifiesto los incumplimientos que se han llevado a cabo como es el caso, por ejemplo, del corredor mediterráneo, un proyecto que a día de hoy todavía se arrastra”.

Santi Vila ve imprescindible que “se lleven a cabo lo más pronto posible unas elecciones en Cataluña”, ya que cree que “la estrategia del catalanismo no la ha avalado ni empoderado nadie”, a diferencia de Pedro Sánchez, que guste más o menos –afirma- ha estado empoderado por un proceso electoral y ratificado en sede parlamentaria. “Todo pasa por quién será el nuevo presidente de la Generalitat, y en ese momento se sabrá si Cataluña opta por la confrontación o por la moderación y el diálogo”.

Sobre el hundimiento de Ciudadanos, Vila ha asegurado que para él el proyecto del partido naranja ha sido una “gran decepción”. Vila ha explicado que si hubiera vivido en Burgos o Zaragoza, en su momento los podría haber votado perfectamente, ya que su proyecto apostaba por postularse en una posición progresista, liberal y moderna. En cambio, Ciudadanos se ha convertido, en “un guardián de las esencias del nacionalismo español”, cosa que considera que sus votantes no reclamaban. “Si quisiera votar las tesis que defendía Albert Rivera en las últimas elecciones, votaría VOX y me quedaría tan fresco”. Según Santi Vila, lo que querían los votantes era que Ciudadanos fuese un partido centrista, liberal, una derecha moderna europea homologable a las derechas del mundo. El hecho de desviarse de este camino, ha afirmado, les ha conducido a la irrelevancia.