Valentí Puig “Si Barcelona se perpetúa con el sistema de Colau de improvisación y demagogia, no va a avanzar”

Valentí Puig, escritor y periodista, ha asegurado que no tiene claro “cuál puede ser el relevo de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona”. En su opinión “los ciudadanos están muy desorientados a la hora de votar” y también piensa que “hay miles de votos móviles, que pueden ir a un partido u otro” y que estos “se van a decidir en las últimas horas” porque, según los estudios demoscópicos, la gente cada vez decide más tarde. Otro elemento a tener en cuenta a la de hora de votar será lo que ha supuesto el Procés: “sólo se ha entendido Cataluña de una forma, y hay más de una manera. Esto será un precio a pagar”, ha asegurado

En unas declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Puig ha explicado sobre el relevo de Ada Colau que “si Barcelona se perpetúa con el sistema de Colau, que se basa en la improvisación, la demagogia y la inseguridad, no va a avanzar”. Añade que “si sufre Barcelona también sufre Cataluña, ya que Barcelona es la marca internacional de Cataluña” y advierte de que “se ha perdido el espíritu olímpico”. Valentí Puig asegura que “no votaría” a dos de los posibles relevos de Colau en Barcelona, como son Ernest Maragall y Xavier Trias.

Sobre si el regreso a Cataluña de la fugada Clara Ponsatí y la condena a la presidenta de Junts, Laura Borràs, puedan influir en la campaña de Xavier Trias, Puig no contempla no prevé que haya “un proceso de radicalización a corto plazo”. “Aunque tampoco se puede descartar, porque vivimos en la sociedad del espectáculo”, ha afirmado. Valenti Puig advierte que a Trias “todo esto se le puede volver en contra, si la CUP o los seguidores de Laura Borràs se ponen a actuar, son imprevisibles”, ha advertido.

Valentí Puig, que acaba de publicar Casa Dividida, su dietario sobre el año 2022, ha calificado de “killer” la manera de actuar del presidente Pedro Sánchez y lo justifica porque, en su opinión, en política “no puedes ir con el corazón en la mano y diciendo la verdad siempre”.

En este sentido, sostiene que “si Pablo Casado hubiera actuado como Sánchez, (cuando estaba al frente del PP) no le habría pasado lo que le pasó”. Sobre Nuñez Feijoo, Valentí Puig afirma que no sabe si es un killer porque, en los cambios que ha hecho en el partido, ha actuado a la gallega, “no sabes si es killer o no”. El escritor y periodista advierte que otra asignatura pendiente de la política actual es el papel de la derecha, que necesita ideas para gestionar el futuro, en concreto “ideas como la regulación del mundo digital, la eutanasia, y todos los problemas morales que conlleva internet”. Puig apuesta por un partido liberal conservador “que tendría que ser el PP y que pueda pactar con VOX en el ámbito parlamentario, pero no gobernando”.