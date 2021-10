Salvador Illa, líder de PSC

Illa asegura que “Aragonés está a favor de ampliar el aeropuerto del Prat pero no se atreve a sacarlo adelante y eso es preocupante”

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, el líder del PSC y jefe de la oposición en el Parlament, Salvador Illa, ha advertido que los medios públicos de comunicación catalanes no cumplen con lo que les marca la ley que es “cohesionar Cataluña y la sociedad”. Illa asegura que, de hecho, hacen todo lo contrario: “se dedican a fomentar la división de la sociedad”.

El político socialista considera que es necesario “refundar” de arriba a abajo estos medios porque “no son plurales, no son económicamente sostenibles y tecnológicamente han quedado desfasados”. Salvador Illa ha explicado que las conversaciones para renovar los órganos de dirección de los medios de comunicación públicos van muy lentas. En este sentido, ha afirmado que el PSC no apoyará ningún acuerdo que no “garantice y asegure” que estos órganos serán refundados para ese

objetivo de que la radio y la televisión públicas sean plurales, económicamente sostenibles y se pongan a la altura tecnológicamente. Según Illa, el PSC no pueden ser cómplice de mantener unos medios de comunicación que no hacen lo que la ley les dice, que es “fomentar la cohesión y no la división”. “O estos órganos se refundan o que no cuenten con nosotros”, ha sentenciado.





Preguntado por la ampliación del aeropuerto de Prat, Illa considera que perder esta inversión supondrá “un daño importante para la economía catalana” y ha lamentado la postura indecisa del President Aragonés. “Él ve que hay que ampliar el aeropuerto de El Prat, pero parece que no se atreve a sacarlo adelante y eso es lo que me preocupa más”. De hecho, según Illa, además de tener claro que el aeropuerto debe ampliarse, a Aragonés “le sabe mal que no se amplíe”.





En referencia a los altercados durante los botellones de fin de semana, Salvador Illa echa de menos “una defensa explícita y un apoyo sin fisuras a los Mossos d’Esquadra” por parte de los responsables políticos. Sobre la huelga de los maquinistas de Renfe ha pedido que “se respeten los servicios mínimos” y ha calificado de “cultura del victimismo permanente” la postura de la Generalitat de aprovechar esta huelga para pedir el traspaso de Rodalies con el argumento de que ellos lo gestionarían mejor. “Esta actitud de la queja permanente es una cultura que no lleva a ninguna parte, demuestra muy poca autoexigencia y no resuelve nada”, ha asegurado. “Los ciudadanos ya conocen ese juego, no dan crédito a este tipo de planteamientos exculpatorios y de traspasar la responsabilidad a otros. Este victimismo es muy contraproducente para Cataluña”, ha afirmado.