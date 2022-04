Ramon Adell, catedrático de Economía de la UB

Si Barcelona apuesta por un modelo “de no ampliación del Prat, de no a los museos, no a los hoteles de cinco estrellas, entonces no podemos quejarnos de que Málaga, Valencia o Madrid opten por otro modelo”

El catedrático de economía de la empresa por la UB y consejero de Naturgy Ramon Adell ha alertado en el programa Converses de Cope Catalunya i Andorra de los dos grandes peligros que acechan a la economía española: “la inflación desbocada y la galopante deuda pública”. “La deuda pública es una gran losa para futuras generaciones”, ha advertido. “Estamos jugando con el futuro de los que vienen detrás porque no para de crecer”.

Ante la inflación, que se ha situado el pasado mes de marzo casi en el 10 por ciento, Ramon Adell apuesta por “la moderación salarial para evitar la espiral precio-salario” y por un “pacto de rentas” para intentar reconducir el efecto derivado de las pensiones. Adell ha recordado que en enero habrá que actualizar las pensiones según

la inflación del último año. Los últimos cálculos señalan que cada punto de inflación representaría unos 2.000 MEUR. “Si pensamos en una inflación del 8%, estamos hablando de 16.000 MEUR. Esto es insostenible”, señala. Adell también apuesta por un pacto de rentas que debería incluir las pensiones. “Es complicado y si no se consigue puede derivar en un aumento de la conflictividad social”. Según Adell, el pacto debería ir acompañado de medidas “como una reducción del gasto público, una mayor eficiencia de la administración y la rebaja de algunos impuestos”.

El catedrático de Economia de la Empresa de la UB asegura que la única manera de que vuelvan empresas que se fueron de Cataluña durante los sucesos de 2017 vinculados con el procés es que se den situaciones contrarias a las que se dieron en ese momento de una manera continuada. “Lo que sucedió fue tan fuerte y grave que ahora no es suficiente con un simple gesto”. “A corto plazo no veo un regreso de las empresas ya que las manifestaciones que se vienen oyendo no van por ese camino”. ha afirmado.

En cuanto a Barcelona, Adell ve celebración de un acontecimiento como el de la Copa América de Vela como un intento de conseguir un efecto como el de los Juegos Olímpicos de 1992. Sin embargo, reivindica que Barcelona tiene capacidades y potencial para ofrecer al mundo un modelo de ciudad que vaya más allá de acontecimientos puntuales. Lamenta que se dejen escapar otras oportunidades como la amplación del aeropuerto de El Prat. “Barcelona tenía la oportunidad de ser un hub para todo el mercado asiático y Madrid para Sudamérica y eso lo hemos perdido por no saber qué modelo de ciudad queremos para el futuro”, explica. También señala que “si se apuesta por un modelo de no ampliación del Prat, de no a los museos, no a los hoteles de cinco estrellas, entonces no podemos quejarnos de que Málaga, Valencia o Madrid opten por otro modelo de ciudad”.

En cuanto a la situación actual del mercado energético, el consejero de Naturgy asegura que “el sumistro de gas a España esta garantizado”. En cuanto al precio, Adell ha recordado que “las compañías no fabrican gas, compran y venden gas y por lo tanto si sube al comprarlo, sube al venderlo”. ”Los únicos que sacan beneficio son los productores y generadores de energía”, afirma.





Sobre el anuncio de la ministra Teresa Ribera que Argelia aumentará de manera “moderada” el precio de venta del gas a España , Adell ha recordado que a nivel internacional “el precio del gas está en unos niveles históricos y sin perspectivas

de moderación” y por lo tanto es normal que haya una “tensión negociadora con Argelia” que quiere un “replanteamiento de los precios al alza”, ha explicad