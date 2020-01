Presidenta de la Lliga Democràtica: “El independentismo ha sido la tumba del catalanismo”

En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Astrid Barrio, presidenta de la Lliga Democràtica, ha manifestado que uno de los objetivos de la nueva formación política es el de “salir del bucle”, superar la “lógica de bloques” y la “dialéctica entre el constitucionalismo y el separatismo”, una dinámica que, afirma, genera una “gran insatisfacción” en la mitad de la población y perjudica la convivencia . En este sentido, Astrid Barrio asegura que están abiertos a hablar con todas las formaciones excepto con aquellos proyectos que apuestan por seguir “cavando trincheras”, como el partido de Manuel Valls que, según su parecer, está en la dinámica de diferenciar entre “amigos y enemigos y entre buenos y malos”. Por tanto, será difícil que lleguen a un acuerdo con ellos, al igual que con los partidos independentistas que explica que también entran “dentro de esta dinámica”.

Barrio ha explicado que la Lliga Democràtica se propone “recuperar un espacio político huérfano: el espacio de centro, tanto desde el punto de vista de la fractura derecha-izquierda como de la fractura nacional”. ”Un espacio que lo queremos llamar de reconciliación, con gente que coincida en que hay que hacer algo para recuperar la convivencia pacífica”, explica Barrios. En este sentido, ha avanzado que en el congreso que realizarán en las próximas semanas se confirmará la entrada de Lliures, la formación que lidera Antoni Fernández Teixidó, dentro de La Lliga.

Astrid Barrio ha anunciado también que hay “conversaciones” con Units per Avançar, partido del que ya se han dado de alta algunos militantes. Por otro lado, el acuerdo con Convergents de Germà Gordó y con el denominado “grupo de Poblet” de Marta Pascal y otros ex de CDC se presenta más difícil: “Estos apuestan por la celebración de un referéndum como salida del conflicto y nosotros pensamos que el referéndum no es la solución”, ha afirmado.

La Lliga Democrática, ha explicado Barrio, nace con la intención de volver a ser la voz del catalanismo político. Su presidenta considera que “en gran medida el independentismo ha sido la tumba del catalanismo”, porque ha enmendado gran parte de sus principios básicos. Explica que éste se compone de dos pilares fundamentales: el primero, el de defender el “hecho nacional catalán”, que se fundamenta en la existencia de una lengua y de un derecho específicos ya reconocidos dentro de la Constitución; el segundo, el de tener la “vocación fundamental de modernización y de intervención política en el ámbito español”.

La Lliga, explica Barrio, defiende la necesidad de mantener esta vocación de colaboración, sobretodo teniendo en cuenta que “sin la intervención de los partidos catalanes” – o de los electores catalanes que votan a determinados partidos – “la gobernabilidad de España no es factible”. Piensan que, por un lado, deben defenderse las “particularidades de Cataluña” y conseguir que el resto de españoles lo sientan como “patrimonio del conjunto del país” y, por otro lado, que exista un compromiso firme con el Estado, de forma que piensan que con su apuesta política podrían incluso aspirar a “gobernar España”.

Además, Barrio ha explicado que “gran parte de los independentistas han optado por esta opción debido al agravio económico”, con un aval de los líderes que generaban buenas expectativas para salir de la crisis si se optaba por la vía independentista. A la vista de los malos resultados, Astrid Barrio ha afirmado que desde la Lliga Democràtica ofrecen la oportunidad de dar “una respuesta realista al conjunto de la sociedad catalana, que pasa necesariamente por un acuerdo institucional leal y por la redistribución de los recursos de una manera más equitativa”. Considera que si se resuelve el agravio económico es posible que gran parte del electorado independentista opte ahora por esta reforma.

Finalmente, la presidenta de la Lliga Democràtica ha defendido una reforma que pueda “mejorar el autogobierno”, que no necesariamente quiere decir asumir más competencias, sino que pasa “por la mejora de cómo se ejercen estas competencias y cómo se gestionan y se coopera entre las distintas administraciones”. Y considera que ese planteamiento “requiere una reforma de la Constitución”, en el sentido de profundizar en el sistema federal.