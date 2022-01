Sobre los patinetes eléctricos, asegura que “se está trabajando para que circulen obligatoriamente con un seguro, ya está en manos del Ministerio de Hacienda”

Pere Navarro, Director General de Tráfico, ha advertido del riesgo de “poner ideología en la movilidad”, al referirse al anuncio del Ayuntamiento de Barcelona sobre el despliegue en este trimestre de 44 nuevos radares en la ciudad para controlar el exceso de velocidad en aquellos tramos que concentran más siniestralidad y donde se han detectado más infracciones. También se han anunciado otros 12 radares en entornos escolares, dos radares de tramo y 30 radares pedagógicos.

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya y Andorra, Navarro ha advertido de que el tema de la movilidad es de suma importancia en las ciudades. “Algunos apuntan que el futuro de las ciudades se juega en el terreno de la movilidad”, ha explicado. “Si no lo resuelves bien, puedes quedar atrapado por la congestión, la contaminación, el ruido o los accidentes. En cambio, si lo haces bien tendrás una ciudad atractiva”, explica. “Mi experiencia es que en contra no se construye nada, yo quiero proponer en positivo, no en contra” ha señalado.

Pere Navarro considera que la movilidad es uno de los grandes activos de las ciudades y, refiriéndose a Barcelona, se ha mostrado partidario de recuperar el espíritu del Pacto por la movilidad “para hacer posible el compartir un espacio delimitado como es la vía pública”. En este sentido, ha defendido la implantación de la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en algunas calles de las grandes ciudades ya que, según explica, “es una velocidad con la que pueden convivir los agentes implicados en la movilidad de las grandes urbes”. El objetivo, explica, es “calmar el tráfico”. Sobre la irrupción de los patinetes eléctricos, Pere Navarro ha avanzado que “se está trabajando para que circulen obligatoriamente con un seguro. Es algo claro, que se va establecer y que ahora ya está en manos del Ministerio de Hacienda”. En cambio, con respecto a las bicicletas afirma que “es un debate abierto y aún no se sabe cómo va a quedar”.

Navarro asegura que “en materia de seguridad viaria España está muy arriba en el ranking europeo”. Dónde sí hay margen de mejora es en el transporte de mercancías, y señala que “hay que pasar el transporte de mercancías de la carretera al ferrocarril”. “Todos los gobiernos lo han anunciado, pero ninguno lo ha hecho; seguro que no ha de ser fácil hacerlo”, ha señalado. “En España actualmente este tipo de transporte en trenes está en el 4%, por debajo de la media europea, situada en el 15%”, ha explicado.

Sobre la gratuidad de las autopistas Pere Navarro ha desvelado que, hasta el momento, “no ha significado un aumento de los accidentes en estas vías rápidas”. Aun así, los datos que se manejan, según cuenta el director de la DGT, están condicionados por la Covid-19, que ha reducido los viajes en carretera. Con todo esto, Navarro ha apostado por seguir el ejemplo europeo, “donde aquel que utiliza la carretera pague algo por ello”.