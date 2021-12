Pere Navarro, Delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

Navarro advierte de que “si el aeropuerto de Barcelona no es un hub internacional supondrá menos puestos de trabajo”

En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Pere Navarro, Delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, se ha mostrado convencido de que el tema Nissan “acabará bien”. “No sabemos cómo, pero acabará bien para los trabajadores”. “No sabemos si eso pasará en enero o en marzo, pero podemos asegurar que los trabajadores que lo deseen podrán recuperar su puesto de trabajo”, ha añadido. En este sentido, Navarro ha explicado que el dia 17 tiene que reunirse la comisión de reindustrialización de Nissan y que esperan “una respuesta muy clara” de la compañía china Great Wall Motor (GWM) sobre la “contrapropuesta” que se les ha hecho llegar, porque “el día 31 las puertas de Nissan se cierran y los trabajadores están muy inquietos porque no ven una alternativa de futuro clara”. Pere Navarro ha recordado que “GWM no es la única opción que hay sobre la mesa, hay un plan B y C también fuertes”.





El Delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca no descarta ninguna alternativa en referencia a la posible opción de una empresa dedicada a la fabricación y mantenimiento de vehículos militares. Navarro ha recordado que “en la fábrica de Nissan se han construido durante muchos años vehículos militares y nadie ha puesto ningún problema”. El delegado considera que “si finalmente saliera adelante esta propuesta tampoco habría ningún problema”. Muy al contrario, ha asegurado que esa “es una opción aceptable e incluso deseable”. A pesar de que, como ciudadano, Navarro ve “un ambiente depresivo” en la ciudad de Barcelona por los problemas políticos y de orden púbico que se han vivido, está convencido que esa percepción no influirá en las empresas que optan a ocupar los terrenos que dejará Nissan, “porque la marca Barcelona es muy potente a nivel mundial, a pesar de que pueda sufrir algunos problemas”, ha afirmado.

Preguntado por la ampliación del aeropuerto del Prat, Pere Navarro se ha mostrado partidario de la ampliación y de la protección del medio ambiente, ya que considera que ambas cosas no son contradictorias. “La pista debe ampliarse porque si Barcelona no es un hub internacional esto significará menos puestos de trabajo”, ha señalado. Para Pere Navarro, no es cierto que la ampliación del aeropuerto vaya a atraer turismo de baja calidad. Ese fenómeno “se tiene que atacar poniendo orden en las calles” ha afirmado. El Delegado del Estado en el Consorcio también ha pedido a la Generalitat que clarifique su postura sobre la ampliación del Prat y sobre las energías renovables, “porque en este aspecto Cataluña está a la cola de todas las Comunidades Autónomas”.

Pere Navarro ha confirmado que el polígono de la Zona Franca está al cien por cien de ocupación y que ninguna empresa ha cerrado por culpa de la pandemia. También ha avanzado que está muy cerca de cerrarse un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona y Correos sobre el edificio de Via Laietana para crear un complejo de actividad económica a lo largo de 2022, donde “se intentará acoger a la gente joven sin trabajo, con o sin estudios, a las empresas que hoy no encuentran perfiles profesionales adecuados y el ámbito educativo a todos los niveles”. Navarro ha explicado que de allí “saldrá gente joven con un trabajo, empresas con los perfiles profesionales que necesitan y un sector educativo diverso y plural adaptado a las nuevas necesidades”.

También en el ámbito de la educación, Pere Navarro se ha referido a la polémica sobre las horas de castellano en las escuelas catalanas indicando que “la lengua no puede

dividir sino unir”. Considera que “el catalán debe protegerse, pero de manera atractiva y no con políticas de castigo que se han utilizado”. “No todo el mundo piensa así, desgraciadamente”, ha señalado.