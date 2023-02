El coordinador del plán de Rodalies asegura que “la mayoría de los retrasos en Rodalies son por culpa de actos vandálicos, comportamientos incívicos o arrollamientos”

Pere Macias, coordinador del plan de Rodalies en Cataluña, considera que no se puede comparar Rodalies con los Ferrocarriles de la Generalitat, porque son dos servicios muy distintos “es como comparar un CAP con un hospital”, ha explicado. En declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Macias ha indicado que los dos medios de transporte son muy importantes, pero “lo que gestiona cada uno es muy diferente”. “Ferrocarrils es como un carrusel que hay que saber hacer funcionar y lo hacen muy bien. Pero en Rodalies hay trenes de larga distancia, regionales o quince compañías de mercancías”, señala. “Gestionar el Metro de Barcelona o Ferrocarrils tiene su mérito, pero no tiene nada que ver con algo tan complejo como Rodalies; por eso no se pueden comparar”, ha asegurado.

Macias ha remarcado que, después de muchos años, “se vuelve a invertir en la red de ferrocarril convencional”. Sobre la eterna reivindicación del traspaso de Rodalies a la Generalitat ha indicado que lo que queda por traspasar es solamente la parte económica, es decir “el dinero que debe cubrir el déficit que tiene cada año Renfe por prestar un servicio que cobra más barato de lo que tendría que ser”. El coordinador del plan de Rodalies tambien recuerda que otra de las reivindicaciones de

la Generalitat es gestionar algunas líneas que no salgan de territorio catalán, como puede ser la que va de Lleida a Manresa. “teóricamente esta línea podría ser traspasada”, ha apuntado Macias.

En referencia a las incidencias en el servicio de Rodalies, Pere Macias ha explicado que “la mayoría de los retrasos de los trenes son por culpa de actos vandálicos, comportamientos incívicos o arrollamientos”. “Se pueden intentar mitigar los efectos del vandalismo y las gamberradas, pero no se va a poder solucionar por completo”. ”Se ha incrementado en un 30 por ciento el número de vigilantes, se ha incorporado la inteligencia artificial en las cámaras de las estaciones para detectar comportamientos irregulares y ahora hemos iniciado una experiencia con drones” ha explicado.

A pesar de todas estas incidencias, Macias ha remarcado que “las estadísticas dan un 97% en puntualidad, por encima de ciudades como París, Lyon o Londres”.En este sentido ha indicado que ”el reto más importante de Rodalies es conseguir la fiabilidad del usuario” Sobre los ataques de grafiteros a trenes, el coordinador del plan de Rodalies ha cifrado “en 9,5 millones de euros el precio de limpiar estos grafitis, el año pasado, un 30% más que en 2019”. Además de todo esto, Macias alerta de que “el mayor de los problemas es que los grafiteros son violentos”. Según ha explicado el coordinador del plan de Rodalies, muchos grafiteros actúan usando una fuerza desmesurada: “han llegado a parar trenes y no solo agreden a los vigilantes de seguridad sino también a maquinistas o interventores”. Macias propone que “se tenga un alto rigor en la aplicación de las penas de cárcel sobre estos actos, igual que ya ha sentenciado algún juez en Madrid”