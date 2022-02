Pepe Domingo Castaño, presentador de radio y televisión

Pepe Domingo asegura que “la audiencia nota cuando mientes; si lo haces, solo estarás engañándote a ti mismo”





Pepe Domingo Castaño, presentador y animador del programa Tiempo de juego de la Cadena COPE, asegura que “cuando uno está delante del micrófono y tiene detrás a millones de personas, no puedes defraudarles”. Ante las preguntas sobre cómo mantenerse durante tantos años en lo más alto de la radio española, Castaño advierte que “es esencial tener un discurso asumido”. “La audiencia nota cuando mientes. Si lo haces, solo estarás engañándote a ti mismo”, asegura.





En este sentido y en declaraciones al programa Converses de Cope Catalunya i Andorra, Pepe Domingo Castaño ha recordado que “debe respetarse siempre a la competencia, tus competidores te harán mejorar”. El comunicador ha reflexionado sobre la capacidad de dar herramientas al oyente para formarse un criterio propio. “La radio te ofrece la responsabilidad de crear opinión. Tienes que tener respeto a todas las creencias que hay en una audiencia de radio. Si consigues eso, consigues la cuadratura del círculo”, explica.





El animador de Tiempo de Juego ha recordado sus vivencias en el mundo de la radio y lo difícil que fue abandonar la Cadena SER, donde estuvo más de 37 años. “Cambiar de aires fue un paso totalmente inesperado. No sabía si estaba preparado”, afirma. “La cabeza me decía que me quedase en la SER, pero el corazón me pidió seguir, por amistad con Paco González”. Esta mudanza a la COPE “significó recuperar parte de la juventud que había perdido. Me renové por dentro”, ha asegurado.









Ante la irrupción de nuevas plataformas digitales que cambian el paradigma de la comunicación, Castaño piensa que “todo ayuda a la radio”. “El podcast o Twitch abren nuevos horizontes a nuestro medio”, asegura. Preguntado por cómo será la radio dentro de diez años, Castaño opina que “será muy distinta”. “El tiempo nos obligará a hacer una radio que se pueda oír en cualquier momento del día. Se potenciarán los contenidos, se cuidará más la publicidad y se harán programas más a pie de calle”, vaticina.





El mítico comunicador de radio también ha hablado de cómo está organizado actualmente el futbol profesional. “La Liga debe unificar a medios y clubes”, asegura. “Hemos convertido a los futbolistas en dioses”, alerta ante el distanciamiento entre los equipos de fútbol y los medios. “Es casi imposible contactar con un jugador para realizar una entrevista”, lamenta. “Antes dábamos a conocer a futbolistas con entrevistas en la radio, ahora los clubes son entidades herméticas que controlan su comunicación de forma muy estricta, demasiado incluso”. Pepe Domingo Castaño acaba de publicar el libro, “Hasta que se me acaben las palabras”, prologado por su amigo Julio Iglesias, en el que cuenta sus vivencias más personales, alejándose de su figura en el mundo de la radio para dar a conocer su yo más íntimo.