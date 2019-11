Parera, concejal de Bacelona: “ERC ha generado un monstruo y ahora es muy complicado revertirlo”

En declaraciones al programa Converses de COPE-Catalunya i Andorra, la concejal de Barcelona pel Canvi, Eva Parera, ha reconocido que le "cuesta ver" que el pacto para gobernar entre el PSOE y Unidas Podemos "se pueda llegar a consolidar" y ha señalado que dichos grupos compartirían una alianza con "populistas, nacionalistas e independentistas". Respecto a la actuación de Esquerra Republicana, cuya abstención es clave para que la investidura avance, Parera ha señalado que tienen un doble problema: por un lado “la lucha de poder interna” y, por el otro, que “han generado un monstruo durante tantos años con un relato a la militancia y a los ciudadanos" que ahora, en tan solo dos semanas, es "muy complicado" de revertir. Parera, que califica Esquerra como un partido de “cobardes”, “con mucho miedo y jugando a la equidistancia”, ha reconocido no tener "claro" que la militancia de los republicanos "entienda el acuerdo". La concejal añade que "se hace muy difícil de explicar", teniendo en cuenta las condiciones del pacto que dejan fuera “la autodeterminación, la libertad para los políticos encarcelados o la celebración de un referéndum”.

Según Parera, la solución más "natural y lógica" para formar un gobierno y evitar terceras elecciones pasa por una "alianza" entre el PSOE y el PP; pero ha vaticinado que "haga lo que haga, Pedro Sánchez pierde” y ahora lo que hace es analizar “con quién pierde menos". A la larga, ha dicho Parera, “el PP volverá al poder”. En este sentido, la número dos de Valls ha afirmado que le "preocupa" más Pedro Sánchez que Pablo Casado, quien ha presentado un "mensaje muy claro de ayudar después de la investidura". También ha declarado que el PSOE debería "someter a votación" de sus bases cuáles son las condiciones que se le otorga a los partidos nacionalistas "para conseguir su voto a favor o la abstención".

La concejal de Barcelona pel Canvi se ha mostrado "sorprendida" frente al voto a favor del PSC para cambiar de ubicación la Jefatura Superior de Policía, actualmente ubicada en Via Laietana. Parera ha explicado que "no tiene sentido" que los socialistas hagan esto, ya que es a su propio partido en el Gobierno del PSOE "al que fuerza a tomar una decisión" que parece que no hará. Además, tras las "semanas y noches de altercados" frente a la Jefatura, no es el "momento idóneo" para pedir a la Policía Nacional que cambie su ubicación, y más sin tener "dónde reubicarlos". Parera ha reconocido que el PSC últimamente"parece estar perdido" en algunas votaciones.

Preguntada por la posible inhabilitación de Torra y la potencial celebración de nuevas elecciones autonómicas en Cataluña, Parera ha afirmado que "se tendrían que haber hecho hace tiempo", debido a la "incapacidad" ejecutiva de Torra para gobernar, "que consiente y alienta actitudes preocupantes" y no por "una inhabilitación buscada". La concejal y colíder junto a Manuel Valls de Barcelona pel Canvi ha apuntado que el movimiento y gobierno independentista se sustentan en "el victimismo permanente" y en "el discurso de una persecución por parte de España". Ha afirmado también que se debería "intentar un gobierno alternativo" con una alianza "de todas las fuerzas de oposición" en el parlamento catalán "con tal de revertir la situación".